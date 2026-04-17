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JEA autoriza el envío a domicilio del kit de voto accesible en braille para personas ciegas

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La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha autorizado, de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el envío a domicilio del kit de voto accesible en braille para personas con discapacidad visual que lo soliciten, como alternativa a su entrega en el colegio electoral el día de la votación, tal y como había planteado la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

La resolución emitida por la JEA este viernes, consultada por Europa Press, da respuesta al escrito de la Secretaría General de Interior de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias solicitando pronunciamiento en relación con la petición formulada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles para que el kit de voto accesible en braille sea remitido al domicilio de la persona electora que lo solicite, como alternativa a su entrega en el colegio electoral el día de la votación.

Siguiendo la doctrina de la Junta Electoral Central recogida en el acuerdo de 18 de mayo de 2023, se accede a lo solicitado, en la medida en que la Consejería competente para la gestión del proceso relativo a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo de 2026 "disponga del material adecuado y no exista obstáculo material para su utilización".

El "kit de voto accesible" se entrega en un maletín de cartón que contiene unas instrucciones en braille y un sobre grande. En su interior figuran unos sobres más pequeños, etiquetados en braille, con el nombre de cada candidatura que se presenta a las elecciones, donde se encuentra la papeleta correspondiente, similar a la que cualquier otro elector puede hallar en su colegio, y un sobre vacío, también idéntico, donde introducir la papeleta elegida.

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