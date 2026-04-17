Gamarra denuncia "complicidad" del PNV con la "inacción" del Gobierno español en materia de seguridad

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la "complicidad" del PNV con la "inacción" del Gobierno central en materia de seguridad, y ha subrayado la necesidad de "actuar ya" para hacer frente al "incremento" del uso y tenencia de armas blancas.

Gamarra ha participado este viernes, en Vitoria-Gasteiz, en un acto en el que ha defendido la proposición no de ley registrada el pasado mes de febrero por el PP para combatir el uso de armas blancas, que será debatida la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

La dirigente del PP se ha mostrado muy crítica con el Gobierno de España y con el PNV, formación que esta semana también ha exigido al Ejecutivo un endurecimiento de las medidas contra el uso de armas blancas. "Hoy se rasgan las vestiduras y dicen que ahora hacen falta medidas, pero han estado durante los últimos años apoyando a este Gobierno", ha afirmado.

Gamarra ha explicado que la próxima semana el Congreso de los Diputados "tiene la oportunidad de impulsar medidas, de hacer que el Gobierno tenga que dejar de estar quieto y parado, y de que se pongan en marcha reformas legislativas para acabar con el incremento de la tenencia y el uso de las armas blancas, que está alcanzando cifras y datos que son insoportables para una sociedad".

"NO SE HA HECHO NADA"

La dirigente del PP ha manifestado que "tiene que haber tolerancia cero con la tenencia de armas blancas en el espacio público cuando no está vinculado al ejercicio de una profesión". Gamarra ha criticado que "durante los últimos ocho años no se ha hecho absolutamente nada" en este sentido por parte del Gobierno de España.

Según ha dicho, "se está normalizando el uso de las armas blancas en la sociedad", algo que "no es inocuo". Gamarra ha recordado que la proposición no de ley registrada el pasado mes de febrero por su partido, que se debatirá la próxima semana en el Congreso, reclama "más prevención, más intervención, más incautación y más sanción".

La dirigente 'popular' ha subrayado que es necesario aprobar "reformas" para lograr estos objetivos, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber "mirado hacia otro lado" durante toda la legislatura.

Además, en referencia al PNV, al que ha acusado de "complicidad" con la "inacción" del Ejecutivo central en materia de seguridad, ha manifestado que quienes "hoy se rasgan las vestiduras y dicen que ahora hacen falta medidas", han estado durante los últimos años "apoyando a este Gobierno". "Han estado apoyando la inacción; y es el momento de pasar a la acción", ha añadido.

Gamarra ha recordado que la proposición no de ley del PP plantea "el endurecimiento de las sanciones administrativas y las penas de aquellos delitos que se cometan con la tenencia ilegal de armas blancas".

Asimismo, propone una revisión y una actualización "de todo lo que tiene que ver con la normativa para controlar el acceso y la compra de este tipo de armas", incluido el seguimiento de las ventas 'online'.

PLAN INTEGRAL

El Partido Popular también plantea la necesidad de "reforzar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad" a través de reformas legislativas y de los propios operativos o las instrucciones internas. Para lograr estos objetivos, el PP reclama "un plan integral" de lucha contra las armas blancas que aborde "la prevención, la intervención, la incautación y la sanción".

Gamarra ha añadido que las reformas legislativas que se puedan aprobar tienen que contemplar reformas en el reglamento sobre el uso de armas con el objetivo de "ampliar el tipo de armas que tienen que estar prohibidas y ampliar las actuaciones de lo que es la venta, contemplando de manera detallada todo lo que es la venta en el ámbito 'online'".

Los 'populares' también demandan la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana "para que tengamos un régimen sancionador que permita que el uso y porte de armas blancas que no tenga como destino el ámbito profesional pueda ser sancionado de una manera severa".

Asimismo, demanda la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "para endurecer las penas en aquellos delitos que se cometen con la tenencia ilícita de armas blancas, pero también para dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de instrumentos y respaldo legal para que puedan actuar e intervenir".

MENORES

Otro de los cambios planteados en la propuesta del PP afecta a la responsabilidad de los menores. Esta proposición no de ley pide revisar la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores para abrir la posibilidad de imponerles medidas penales por la utilización armas blancas en la comisión de delitos.

Gamarra ha subrayado que es necesario "actuar ya". "No podemos permitir que el Gobierno siga mirando hacia otro lado", ha advertido, para reiterar a continuación la necesidad de "medidas claras, contundentes e inmediatas".

En este sentido, ha avisado de que "no cabe decir que vamos a empezar a estudiar", ya que "se tiene muy claro en qué camino ir". La dirigente del PP ha advertido de que "no hay excusas para tomarse más tiempo".