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España, preparada para el mayor ejercicio de ciberdefensa en tiempo real del mundo

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Madrid, 17 abr (EFE).- Durante una semana España se ha estado preparando para el 'Locked Shields', el mayor ejercicio de ciberdefensa en tiempo real del mundo, organizado por la OTAN, en el que los aliados pondrán a prueba su capacidad para proteger infraestructuras críticas frente a miles de ataques simultáneos.

El ejercicio arranca su edición anual el próximo lunes con el objetivo principal de fortalecer la ciberdefensa cooperativa internacional mediante un escenario de guerra cibernética extremadamente realista, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El ejercicio pone el acento en que los campos físico y digital son ahora inseparables y la estrategia se divide en tres dominios clave: el cinético (físico), el cibernético (lógico) y el de información (cognitivo).

Un entrenamiento en tiempo real en el que los equipos de técnicos y expertos pondrán a prueba la capacidad para proteger redes eléctricas, sistemas de comunicación, bases militares, bancos o centrales nucleares frente a multitud de ataques a la vez.

El ejercicio obliga a los países a coordinar respuestas legales y estrategias de comunicación ante una crisis a gran escala, señala el EMAD, que precisa que este año el escenario se sitúa en un mundo dividido en dos bloques operativos: el Atlántico Norte y la Región del Pacífico.

La crisis se origina tras el descubrimiento de reservas de petróleo y gas al sur del país ficticio Berylia y, en respuesta, Crimsonia (otro país ficticio), construyó islas artificiales para expandir su Zona Económica Exclusiva, desafiando un fallo de la ONU.

Organizado por el Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence de la OTAN, se celebra desde 2010, y pretende fomentar la colaboración entre naciones de la Alianza y sus socios para estandarizar protocolos de respuesta ante amenazas globales. EFE

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