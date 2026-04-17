Albares defiende una alianza entre Europa y el Sur Global en favor de la paz

Barcelona, 17 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este viernes una alianza entre Europa y el Sur Global para promover la paz, la democracia y la defensa del derecho internacional.

Lo ha dicho en un panel durante la Global Progressive Mobilisation, el foro de fuerzas progresistas que se celebra este viernes y sábado en Barcelona con más de 3.000 asistentes.

Ante las guerras en Oriente Medio y Ucrania, Albares ha sostenido que España defiende "los mismos principios en todas partes". Esos principios son los de la Unión Europea y los de la Carta de las Naciones Unidas, ha dicho.

El ministro ha mantenido que en esa alianza entre las fuerzas progresistas de Europa y el Sur Global está la "esperanza para la humanidad".

"La paradoja es que somos más los que continuamos creyendo en el derecho internacional", ha añadido.

Albares también ha cargado contra los "movimientos" que quieren imponer la "ley del más fuerte", con la ayuda de los "tecnooligarcas" y las fuerzas de extrema derecha.

En la mesa también ha intervenido la viceprimera ministra de Eslovenia, Tanja Fajon, que se ha mostrado de acuerdo con Albares y ha asegurado que su Gobierno también aplica "el mismo estándar" en Oriente Medio, Sudán o Ucrania.

"Para un país como Eslovenia, no hay alternativa al multilateralismo", ha expuesto, después de que el nuevo presidente del Parlamento esloveno, el prorruso Zoran Stevanovic, haya anunciado su intención de promover un referéndum para que el país salga de la OTAN. EFE