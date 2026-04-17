76-59. La calidad del Fenerbahce frustra el sueño europeo del Spar Girona

Zaragoza, 17 abr (EFE).- El Spar Girona plantó cara, pero acabó sucumbiendo este viernes ante la calidad del Fenerbahce Opet en las semifinales de la Euroliga Femenina, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, por 76-59.

El conjunto catalán, tras ganar el miércoles al Reyer Venezia italiano (70-64) en los cuartos, tenía por delante la ambiciosa meta de pasar por primera vez en su historia a la final del torneo.

Pero, para ello, debía asumir un tremendo desafío, vencer al poderoso conjunto turco, campeón en dos ocasiones de la Euroliga Femenina (2023 y 2024) y con nombres tan temibles en su plantilla como los de Gabby Williams, Breanna Steward o Emma Messeman.

Y empezó el partido bien el Spar Girona, complicando mucho la vida en ataque al Fenerbahce, para llegar a la mitad el primer cuarto con un 5-4 que reflejaba la igualdad en la cancha.

El Girona logró someter todavía más en ataque al equipo turco, para terminar los primeros diez minutos con un prometedor 12-17, en el que Mariam Coulibaly y Klara Holm estaban teniendo un destacado papel.

No estaban inspiradas las de Miguel Méndez y, en el ritmo contenido con el que empezó el partido, la escuadra catalana se desenvolvía a la perfección, con sobriedad y eficacia para maniatar la tremenda calidad del rival.

Con la misma densidad amaneció el segundo cuarto, cuyo marcador no se estrenó hasta pasados dos minutos, cuando Meesseman recortó distancias bajo el aro (14-17).

Pero partir de ahí, el Fenerbahce espabiló y rápidamente se hizo con el mando del encuentro ante un Spar Girona en estado catatónico, para firmar un parcial de 14-0 que ponía el duelo 26-17, con cuatro minutos todavía por delante hasta el descanso.

Lo que restaba hasta el intermedio sirvió para que el conjunto turco aumentara su renta, impulsado por Messeman (10 puntos) y Olcay Cakir (11 de valoración), hasta el 37-27 que exigía una respuesta mayúscula del equipo español si quería llegar a la final.

Algo que tuvo visos de hacerse realidad en la reanudación, con una canasta de Coulibaly, primero, y un 2+1 de Holm, después, que redujo la distancia a cinco (37-32).

Pero los quilates del Fenerbahce se hicieron notar en ataque, lo que unido al poco acierto del Spar Girona tras unos prometedores primeros minutos llevó a que el encuentro alcanzara su cuarto postrero con un 54-40.

Victoria turca que se concretó en unos últimos diez minutos, para concluir el encuentro con el 76-59 que pone fin al sueño europeo del Spar Girona.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

76 – Fenerbahce Opet: (12+25+17+22): Sevgi Uzun (13), Gabby Williams (13), Emma Messeman (14), Julie Allemand (12), Breanna Stewart (3) -cinco inicial- Cakir (6), Onar (3), Rupert (12).

59 – Spar Girona: (17+10+13+19): Juste Jocyte (5), Klara Holm (16), Laura Quevedo (1), Carolina Guerrero (8), Mariam Coulibaly (8) -cinco inicial- Pendande (3), López (2), Bibby (16).

Árbitros: Josip Jurcevic, Ewa Matuszewska e Ioannis Agrafiotis.

Incidencias: Partido de semifinales de la Euroliga Femenina disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 6.707 espectadores. EFE

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