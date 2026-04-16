Valeria Castro y Juan Floristán, entre los finalistas del Premio Princesa de Girona Arte

Granada, 16 abr (EFE).- La cantante Valeria Castro y el pianista Juan Floristán son, junto al tenor Xabier Anduaga, la cineasta Gemma Blasco y el fotógrafo César Dezfuli, los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona de Arte 2026, que se fallará en Granada el 29 de abril en un acto en el que está previsto que asista la reina Letizia.

Según ha informado este jueves en la presentación a los medios en Granada la directora de Premios de la Fundación Princesa de Girona, Ingrid Aznar, los cinco jóvenes defenderán en ese encuentro su trayectoria y su proyecto ante un jurado de expertos vinculados al ámbito artístico.

Al final del acto se desvelará el ganador, que recibirá el galardón dotado con 20.000 euros el 14 de julio en el Liceu de Barcelona.

Como ha subrayado Aznar, los finalistas son jóvenes que destacan por su talento, creatividad e impacto en el ámbito artístico y que reflejan la misión de la Fundación Princesa de Girona.

Este galardón forma parte del Tour del Talento, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años que movilizará a miles de participantes con una oferta muy variada de actividades conjuntas entre ferias de empleo y espacios de conexión empresa-jóvenes, conferencias, coloquios y actividades formativas y culturales, talleres deportivos y visitas.

Granada es una de las cinco ciudades que en 2026 acogerá este "tour", que se desarrollará del 21 al 30 de abril y acogerá más de 60 actividades formativas.

Según ha destacado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el evento convertirá la ciudad en un punto de encuentro para el talento joven a través de una programación amplia y multidisciplinar, con el arte y la cultura como ejes diferenciales de esta parada.

Las actividades estarán estructuradas en distintos espacios de la ciudad en torno a cinco grandes ejes: orientación académica y profesional; cultura, arte y creatividad; ciencia, tecnología e innovación, deporte y valores, y compromiso social, igualdad y ciudadanía.

En concreto, se realizarán actividades para que los jóvenes mejoren su gestión emocional, reciban información sobre empresas y obtengan orientación académica y profesional.

El director del Tour del Talento, Jordi Estruga, ha detallado que también se celebrará en Granada el Princesa de Girona CongresFest, un encuentro que concentrará diversas actividades centradas en ámbitos como el deporte, el bienestar emocional a través de la música o la inteligencia artificial, con el propósito de inspirar a los jóvenes.

Como ha añadido Estruga, entre las participantes del congreso figuran las deportistas Ana Alonso y María Pérez.

Junto a Granada, el Tour del Talento tiene también paradas en Sant Boi de Llobregat y Baix Llobregat, Huesca, Alcalá de Henares (Madrid) y Murcia. EFE