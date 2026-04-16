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El Supremo autoriza a los Mossos a destruir el material intervenido el 1-O pero le ordena conservar algunas muestras

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El Tribunal Supremo ha autorizado los Mossos d'Esquadra para que destruyan el material intervenido durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, con la condición de que se guarde al menos una muestra de cada uno de los efectos recogidos.

A través de una providencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal accede a la solicitud de la Dirección General de la Policía de la Generalitat de Cataluña "para la destrucción del material intervenido durante la jornada" que propició la causa del 'procés'.

"La Sala no se opone a que se proceda a la destrucción de dicho material", indica, si bien advierte de que "deberá conservarse una o dos muestras de cada uno de los efectos intervenidos", que se encuentran en los almacenes de las distintas regiones policiales.

Igualmente, los magistrados pautan que la diligencia de destrucción se deberá desarrollar en presencia de un letrado de la Administración de Justicia y se "deberá levantar acta".

"Y, una vez realizada, remitirla a esta Sala, junto con las muestras que no hayan sido objeto de destrucción, para que sean custodiadas en las dependencias de este tribunal", añade.

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