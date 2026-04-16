Prisión provisional sin fianza para el presunto asesino de su expareja en Córdoba

Córdoba, 16 abr (EFE).- La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha ordenado este jueves, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja el pasado lunes en la capital cordobesa.
El hombre se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia en sede judicial, según han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). EFE
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