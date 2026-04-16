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Imanol Uribe, premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

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San Sebastián, 16 abr (EFE).- El director Imanol Uribe recibirá el premio especial a toda su carrera del 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que inaugurará el próximo jueves la película 'Palestine 1936' y clausurará el 30 de abril 'Rebuilding', un acercamiento a los desheredados del capitalismo estadounidense.

Durante ocho días, el certamen donostiarra proyectará 27 largometrajes y 19 cortos de 35 nacionalidades, que abordarán cuestiones como la situación de las personas refugiadas en distintas partes del mundo, la salud infantil, el papel de las mujeres en las religiones, las niñas y niños soldados en África y la fuerza de las movilizaciones sociales.

La sección oficial la componen 17 títulos, tres de ellos fuera de concurso, como es el caso de 'Rebuilding', filme de Max Walker-Silvermande protagonizado por Josh O'Connor, una de las novedades de la programación, de la que ya se había adelantado la cinta de apertura y que este jueves se ha presentado en su totalidad.

En esta rueda de prensa, se ha desvelado también el nombre del galardonado especial de esta edición, el del veterano realizador Imanol Uribe (El Salvador, 1950), del que se proyectará 'Bwana', una historia sobre inmigración y racismo con la que ganó la Concha de Oro del Zinemaldia en 1996, dos años después de haberla obtenido con 'Días contados'.

El Festival de Cine y Derechos Humanos lo define como "uno de los grandes nombres del cine vasco de los últimos 50 años, figura imprescindible para contar la historia de España de la democracia" y es autor de algunos títulos clásicos hechos en Euskadi durante la Transición, como 'El proceso de Burgos', 'La fuga de Segovia' y 'La muerte de Mikel' (1983), "que abrieron la puerta a un nuevo cine, apegado a la realidad de su tiempo, ansioso por contar lo que estaba pasando en la sociedad en aquellos años de cambio".

El festival comenzará oficialmente con 'Palestine 36', drama de la cineasta palestina Annemarie Jacir ambientado en la gran revuelta contra la ocupación británica, aunque en esa primera jornada también se ha programado 'Prometido el cielo', un relato sobre sororidad entre mujeres refugiadas, con Túnez "como espejo global".

El documental español 'Sucia', de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar, que aborda la denuncia de la violencia machista como "un derecho convertido en castigo", concursará asimismo en la sección oficial, al igual que 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, que trata lo que supone ser trans y vivir en el mundo rural, y 'Lutxi eta zuhaitza', de Lande Garro, documental sobre la militante de ETA Lucía Urigoitia, que murió en 1987 en un piso de Trintxerpe-Pasajes en una operación de la Guardia Civil contra el comando Donostia. EFE

(foto)

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