El líder visita a una peligrosa Real B en Anoeta

San Sebastián/Santander, 16 abr (EFE).- El Real Racing Club, líder de Segunda División, buscará este viernes en Anoeta (20.30 horas) coger otra buena racha que le acerque al ascenso ante una Real Sociedad B necesitado de puntos después de cinco encuentros sin ganar, aunque aún dispone de un colchón de siete puntos sobre los puestos de descenso.

El equipo cántabro llega a San Sebastián con cuatro puntos de diferencia respecto al Deportivo y el Almería, empatados en segunda posición, con siete jornadas por delante.

El filial txuri urdin encara la cita tras romper la mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas con el puntito que cosechó en Ceuta, aunque necesita seguir sumando para certificar la permanencia.

La visita del líder de la categoría no parece un escenario ideal, aunque los potrillos ya han ganado a equipos que están en la lucha por el ascenso.

Jon Ansotegi recupera a Balda y Carbonell tras cumplir sanción la semana pasada, aunque pierde por el mismo motivo a Gorka Gorosabel.

Beitia no podrá jugar al estar en la convocatoria del primer equipo para la final de la Copa del Rey del sábado, mientras que Ibai Aguirre apunta a ser de la partida tras las recuperaciones de Gorrotxategi y Yangel Herrera.

Tanto Carbonell como Ibai Aguirre podrán a volver a la medular en detrimento de Oleaga y el sancionado Gorosabel, y Balda entrará en el once por Unax Agote.

En la parcela ofensiva, el tridente compuesto por Dani Díaz, Mariezkurrena y Carrera gana papeletas para repetir, y Unax Ayo seguirá siendo el acompañante de Kita en el eje de la zaga.

El cuadro cántabro consiguió el pasado domingo una victoria de autoridad frente al Almería (5-1), que en ese momento era su más inmediato perseguidor, despejando las dudas que había dejado en los encuentros anteriores.

El Racing visita a un filial 'txuri-urdin' que no se le da especialmente bien a domicilio, puesto que de sus tres visitas a San Sebastián, tan solo ha conseguido ganar una vez, mientras que dos ha regresado a Santander con goleada (3-0 y 4-1).

Pocos cambios se prevén en el once inicial verdiblanco más allá de la obligada de Mario García, que vio cartulina roja ante el conjunto andaluz, aunque también podría entrar Marco Sangalli en lugar de Pablo Ramón, que viene arrastrando problemas físicos durante la semana.

Respecto a la convocatoria, el técnico cántabro, José Alberto López, no podrá contar ni con Mario García, que está sancionado, ni con Manex Lozano, Álvaro Mantilla y Facu González, los cuales están lesionados.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad B: Arana; Dadie, Ayo, Kita, Balda; Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez; Dani Díaz, Mariezkurrena y Carrera.

Racing Club: Eriksson; Sangalli, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Maguette, Peio Canales, Íñigo Vicente; Guliashvili.

Árbitro: pendiente de anuncio.

Estadio: Anoeta.

Hora. 20.30. EFE

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