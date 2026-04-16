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El Supremo autoriza la destrucción de material del 1-O, aunque conservará algunas muestras

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Madrid, 16 abr (EFE).- El Tribunal Supremo ha autorizado la destrucción del material intervenido durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, si bien ha pedido conservar una o dos muestras de cada uno de los efectos intervenidos.

La Sala ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, en la que "no se opone" a la petición de la Direcció General de la Policía de la Generalitat de Catalunya, por el que se solicita autorización para la destrucción del material intervenido el 1-0, que el escrito del Supremo no detalla.

Eso sí, con la salvedad de conservar esas muestras ya mencionadas que deberán ser remitidas a las dependencias del alto tribunal, donde serán custodiadas una vez que un letrado de la administración de Justicia acredite la destrucción y remita el acta.

Para ello, ordena a la dirección de los Mossos d'Esquadra que traslade todo el material intervenido, que se encuentra en los almacenes de las distintas regiones policiales, para su depósito en la sede central de la policía autonómica, antes de informar al letrado de la administración para proceder a la destrucción. EFE

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