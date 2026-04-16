Policías confirman que volcaron información del móvil de Bárcenas y se la entregaron al comisario García Castaño

Dos agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, departamento adscrito a la Comisaría General de Información (CGI), han confirmado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' que llevaron a cabo un volcado de información de al menos dos dispositivos del extesorero del PP Luis Bárcenas, y que entregaron el contenido al entonces comisario jefe de la UCAO, Enrique García Castaño.

Así lo han manifestado en su declaración como testigos en el juicio sobre el presunto operativo parapolicial del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas, asegurando que el clonado se llevó a cabo en octubre de 2013 en una cafetería Vips del centro de Madrid, en la zona de Velázquez.

El agente que materializó el clonado de la información ha explicado que recibió una llamada de su superior inmediato en la UCAO diciéndole que había que realizar un volcado de unos dispositivos --un móvil y una tableta-- "de manera urgente", y que después de recogerle le puso al corriente del operativo en el trayecto en coche que ambos realizaron hasta el establecimiento.

UNA MESA "UN POCO APARTADA CON ENCHUFE" EN UN VIPS

Al llegar, su superior pidió "una mesa un poco apartada con enchufe" para trabajar con los portátiles, según ha contado, y al poco de sentarse llegó García Castaño y una persona que el comisario identificó como "una fuente o confidente suyo", pero que el agente --según ha manifestado-- no supo quién era hasta que más tarde, a través de informaciones en prensa y las preguntas que le realizaron los investigadores de Asuntos Internos, dedujo que se trataba de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, acusado en el juicio.

Sin embargo, el agente ha reconocido que, a día de hoy, no tiene "la certeza" de que Ríos fuera la persona que acompañaba a García Castaño.

"Nosotros estábamos sentados en dos mesas. Tras una presentación cordial me hacen entrega de los dispositivos y me pongo a trabajar sobre ellos para realizar el volcado, una operación que tarda una hora u hora y cuarto, aproximadamente", ha expresado. La información quedó almacenada en un ordenador encriptado, ha concretado.

Al día siguiente, desde la base operativa de la Policía, empezó con el procesado de la información, guardó el contenido y lo almacenó en un 'pendrive' que le entregó, en primer lugar, a su superior inmediato y que éste, según le dijo, le dio traslado del mismo a García Castaño.

"Lo sé por información directa. Dijo 'sí, se lo voy a entregar' (a García Castaño)", ha manifestado el policía, informando de que después borró la información que había quedado en su portátil, un procedimiento rutinario.

El policía ha reconocido que estuvo en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad en al menos dos ocasiones, pero por cuestiones que no tenían "nada que ver". "Estuve allí por un portátil que se le entregó con una información que no es relevante para este caso", ha abundado.

Posteriormente, su superior directo en la UCAO, que estuvo con él durante el volcado, ha confirmado cada uno de los extremos que ha hilvanado el agente, ratificando que fue un encargo de García Castaño y que fue el acompañante del comisario, identificado como el chofer de Bárcenas, quien le aportó los dispositivos.

POLICÍAS RATIFICAN SEGUIMIENTOS A LA MUJER DE BÁRCENAS

Con carácter previo han declarado otros tres agentes que participaron en los seguimientos a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, cuyo objetivo les habían dicho que era "buscar dónde podía estar un dinero" y seguir "el rastro de posibles testaferros", según uno de los testigos.

Durante los seguimientos, los agentes han señalado que siguieron el protocolo habitual de dar toda la información obtenida durante la vigilancia. "Localización de domicilio, de establecimientos a los que accede, personas con las que se reúne y demás", ha explicado uno de ellos.

Los tres agentes han coincidido en expresar que, cuando perdían el objetivo de la vigilancia, le solicitaban la posición a su superior, el entonces jefe de servicio del Área Especial de Seguimiento de la Policía Nacional, José Francisco Gonzalez.

EL SUPUESTO MENSAJE DE FERNÁNDEZ DÍAZ A MARTÍNEZ

Después ha comparecido un notario que ha ratificado que en octubre de 2019 elaboró un acta de un mensaje entregado por el ex 'número dos' de Interior Francisco Martínez que habría recibido del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El objetivo era "hacer constar el contenido de un mensaje" que Martínez manifestó haber recibido en su teléfono móvil, ha explicado el testigo.

El notario ha detallado que Martínez le aseguró que ese mensaje había sido enviado por Fernández Díaz, si bien ha asegurado que no pudo comprobar si había sido manipulado.

"La manifestación la hace él (Francisco Martínez) diciendo que ese mensaje corresponde a un número, y que ese número se asocia a otro número en el que en su registro aparece Jorge Fernández Díaz. El problema es que cualquiera puede poner el nombre que quiera. La vinculación es por manifestación, con lo cual no hay prueba", ha argumentado.

El mensaje, con fecha del 18 de octubre de 2013, ha sido proyectado en la sala. El texto rezaba: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".