Fiscalía pide traer a España a cuatro afganas perseguidas por defender derechos humanos

Madrid, 16 abr (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el traslado a España de cuatro solicitantes de asilo afganas perseguidas por ser mujeres y defensoras de los derechos humanos, según ha informado este jueves el Ministerio Fiscal.

Las cuatro mujeres se encuentran huidas en Pakistán, con riesgo inminente de ser deportadas a Afganistán por encontrarse en situación irregular, tras haber caducado el visado de entrada el pasado 2 de enero.

La Fiscalía, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha pedido el traslado de las cuatro mujeres "por la existencia de riesgo grave para su vida e integridad física y moral".

Dice la Fiscalía que las mujeres solicitantes de asilo pertenecen en su país de origen "a colectivos especialmente vulnerables y perseguidos por el hecho de ser mujeres e integrantes de un mismo núcleo familiar de la minoría étnica tayik".

Una de ellas, dice la nota, es periodista y activista de derechos humanos, otras dos, futbolistas y la cuarta, cocinera en una organización extranjera.

El procedimiento se tramita ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

Según el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, "el padre de la familia era policía en el régimen afgano anterior y fue asesinado por los talibanes en 2018, y el hermano varón desapareció cuando los talibanes tomaron Kabul".

Las mujeres se encuentran en Pakistán tras haber tenido que huir del país por riesgo para su vida, donde están en situación irregular con el riesgo de devolución forzosa al haber caducado el visado de entrada.

El 15 de junio de 2023, las mujeres se dirigieron a la embajada de España en Islamabad solicitando el traslado a España en virtud de la protección internacional.

El escrito de la Fiscalía concluye que se declare la vulneración del derecho fundamental de las demandantes a la vida e integridad física y moral con relación al derecho de asilo "y se acuerde la nulidad de la desestimación por silencio administrativo de la embajada de España en Islamabad, de la solicitud de traslado a España, para hacer posible la presentación de solicitud de protección internacional".

En las conclusiones, el escrito del fiscal acuerda que la embajada expida los salvoconductos y disponga las medidas y documentación necesaria para "el traslado inmediato a España de las demandantes, a fin de que puedan presentar su solicitud de derecho de asilo y protección subsidiaria".EFE