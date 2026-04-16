Un hombre va al hospital con molestias en el estómago y descubren que llevaba 20 años con un termómetro de mercurio en el abdomen: “Tenía miedo de decirlo”

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Marco Polo se quedó tan fascinado con el Extremo Oriente que cuando volvió de sus viajes exageró un poquito. Pero lo cierto es que a menudo las historias más extravagantes siguen llegando de China, como este suceso protagonizado por un hombre de 32 años que acaba de ser sometido a una intervención de urgencia en el país asiático, después de que los médicos hallaran en su abdomen un termómetro de mercurio que se había tragado dos décadas antes. La operación se ha realizado en el hospital universitario de Wenzhou, donde los especialistas extrajeron el objeto, que se encontraba completamente intacto.

El caso ha sido confirmado por las autoridades sanitarias y revelado por la prensa local, y ha salido a la luz porque el hombre, 20 años después, empezó a sentir dolores. Y cuando los médicos le hicieron una radiografía para ver qué podía ser, descubrieron gracias a los rayos X el objeto alojado en el duodeno y detectaron que el termómetro estaba presionando directamente la pared intestinal, lo que podría haber causado una perforación y una hemorragia interna. Por tanto, había que operar.

El termómetro fue retirado mediante una intervención que duró apenas 20 minutos. Pese a ello, el procedimiento era delicado debido al tiempo que el objeto había permanecido en el organismo y a su proximidad con los conductos biliares. Según han declarado los médicos en la prensa local, y como recoge el medio en inglés South China Morning Post: “El termómetro fue extraído intacto, pero las marcas de medición se habían borrado”.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Qué hacer tras ingerir un “cuerpo extraño”

Tras ingerir lo que se conoce como “cuerpo extraño”, hay que hacer lo contrario de lo que hizo este hombre. Y es que este paciente se tragó el termómetro cuando era niño, pero decidió no contárselo a sus padres: “Tenía demasiado miedo de decírselo a sus padres”, ha declarado a la prensa china. Con el paso del tiempo, y ante la ausencia de síntomas, se le olvidó. Hasta ahora.

Así que, cuando una persona ingiere un cuerpo extraño, los expertos recomiendan no comer ni beber, reducir al mínimo la deglución y buscar atención médica urgente. Cuando un paciente presenta dolor abdominal y antecedentes de posible ingestión de objetos, los médicos insisten en la necesidad de actuar con rapidez para evitar complicaciones graves.

En junio del año pasado se registró otro episodio insólito en el país: un hombre de 64 años descubrió que había mantenido un cepillo de dientes dentro de su cuerpo durante 52 años, después de haberlo tragado cuando era niño. Al igual que en el caso reciente, decidió ocultar lo sucedido por temor a una reprimenda familiar y pensó que el objeto se disolvería con el tiempo.

Pero no hay que irse hasta China para encontrar ejemplos similares, y los técnicos de rayos españoles podrían hacer una exposición de curiosidades con las cosas que ven todos los meses. Como destaca un artículo médico reciente, la ingesta de un cuerpo extraño es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias y emergencias.