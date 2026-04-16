'El eternauta', cinco Premios Platino técnicos y 'Anatomía de un instante', cuatro

Madrid, 16 abr (EFE).- 'El eternauta', la serie argentina que adapta la popular novela ilustrada de Héctor German Oesterheld, ganó cinco Premios Platino técnicos de categorías televisivas, y la española 'Anatomía de un instante', adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, cuatro, anunciaron este jueves los organizadores en un comunicado.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artist y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo, se hizo con los de mejor dirección de arte para Pepe Domínguez del Olmo; mejor dirección de sonido, para Daniel de Zayas; mejor dirección de Fotografía, para Álex Catalán, y mejor diseño de vestuario, para Fernando García.

La producción española, que cuenta con un total de 13 candidaturas, solo fue superada en los apartados técnicos por la argentina, protagonizada por Ricardo Darín, que se llevó los Platino a mejor actor de reparto, para César Troncoso, y a mejor actriz de reparto, para Andrea Pietra.

También logró los de mejor música original (Federico Jusid), mejor montaje (Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow) y mejores efectos especiales (Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol).

Los premios anunciados este jueves en el ámbito de series se completan con el de mejor maquillaje y peluquería para Marcos Cáceres y Dolores Giménez por su trabajo en la producción argentina 'Menem'.

Estos galardones se entregarán en una ceremonia que se celebrará el 7 de mayo, dos días antes de la gala general.

Porque en esta XIII edición, los Platino han incluido 12 nuevos galardones, lo que eleva el número total a 36 categorías de premios.

Por ello, se decidió realizar una primera gala el día 7 en la que se entregarán 21 premios, la mayoría de carácter técnico, y los 15 restantes se anunciarán en la gala principal, del día 9. Ambas se celebrarán en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

El día 9 se anunciarán, en categorías televisivas, los premios de mejor serie, mejor serie de larga duración, mejor interpretación masculina y femenina, y mejor creador.

Además, el argentino Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de honor de esta edición y también se conocerán los seis premios del público. EFE