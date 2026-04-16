El entrenador del Ceuta pide "más atrevimiento y valentía" para puntuar en Zaragoza

Ceuta, 16 abr (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, reconoció este jueves que su equipo afronta el partido del sábado en el campo del Zaragoza “prácticamente con los deberes hechos” al estar cerca de la permanencia, aunque advirtió de que jugarán con “más atrevimiento y valentía” para puntuar.

En la rueda de prensa previa al encuentro en el Ibercaja Estadio, correspondiente a la trigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), el técnico de los ceutíes dijo que van “a un escenario extraordinario con la intención de hacer las cosas muy bien" y traerse "un resultado favorable”.

“Lo fundamental es igualar la actitud porque no puede quedar patente que un equipo se juegue mucho y otro parezca que no se juega nada, eso no puede ocurrir y no está permitido”, advirtió el entrenador sevillano, que añadió que, "si eso ocurre", intentarán "rápidamente darle la vuelta" porque no tolerará "falta de tensión competitiva en un partido de esta exigencia”.

En clave interna, lanzó además un aviso sobre el reparto de minutos en las próximas jornadas y resaltó que “va a ir habiendo oportunidades, quien las aproveche seguirá jugando y quien no tenga la actitud ni el comportamiento no jugará más”.

El técnico también se detuvo en el simbolismo de la visita a Zaragoza: “Para los que ya nos estamos quedando sin pelo nos hubiera gustado La Romareda, por lo que ha significado en nuestra infancia para muchos, pero vamos a un extraordinario sitio, a encontrarnos con un extraordinario club y otro día más para recordar”.

En el capítulo de bajas, Romero indicó que la principal incógnita es el centrocampista Rubén Díez, que apura sus opciones de entrar en la convocatoria y del que ahora no saben "si estará o no para ir convocado mañana pero a él le hace mucha ilusión", por haber nacido en Zaragoza.

Sobre la pelea por la permanencia, Romero consideró que aún queda mucho por decidir y que cree que "los cuatro están vivos -Zaragoza, Cultural Leonesa, Huesca y Mirandés- y todo aquel que está próximo todavía va a tener que sumar para poder salir de ahí”.

“Estamos hablando de clubs muy importantes y no me imagino a ninguno en Primera RFEF la temporada que viene, por lo que eso todavía nos tiene que hacer ver el extraordinario mérito que tiene lo que ha hecho el Ceuta esta temporada”, subrayó. EFE