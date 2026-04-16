Espana agencias

El entrenador del Ceuta pide "más atrevimiento y valentía" para puntuar en Zaragoza

Guardar

Ceuta, 16 abr (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, reconoció este jueves que su equipo afronta el partido del sábado en el campo del Zaragoza “prácticamente con los deberes hechos” al estar cerca de la permanencia, aunque advirtió de que jugarán con “más atrevimiento y valentía” para puntuar.

En la rueda de prensa previa al encuentro en el Ibercaja Estadio, correspondiente a la trigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), el técnico de los ceutíes dijo que van “a un escenario extraordinario con la intención de hacer las cosas muy bien" y traerse "un resultado favorable”.

“Lo fundamental es igualar la actitud porque no puede quedar patente que un equipo se juegue mucho y otro parezca que no se juega nada, eso no puede ocurrir y no está permitido”, advirtió el entrenador sevillano, que añadió que, "si eso ocurre", intentarán "rápidamente darle la vuelta" porque no tolerará "falta de tensión competitiva en un partido de esta exigencia”.

En clave interna, lanzó además un aviso sobre el reparto de minutos en las próximas jornadas y resaltó que “va a ir habiendo oportunidades, quien las aproveche seguirá jugando y quien no tenga la actitud ni el comportamiento no jugará más”.

El técnico también se detuvo en el simbolismo de la visita a Zaragoza: “Para los que ya nos estamos quedando sin pelo nos hubiera gustado La Romareda, por lo que ha significado en nuestra infancia para muchos, pero vamos a un extraordinario sitio, a encontrarnos con un extraordinario club y otro día más para recordar”.

En el capítulo de bajas, Romero indicó que la principal incógnita es el centrocampista Rubén Díez, que apura sus opciones de entrar en la convocatoria y del que ahora no saben "si estará o no para ir convocado mañana pero a él le hace mucha ilusión", por haber nacido en Zaragoza.

Sobre la pelea por la permanencia, Romero consideró que aún queda mucho por decidir y que cree que "los cuatro están vivos -Zaragoza, Cultural Leonesa, Huesca y Mirandés- y todo aquel que está próximo todavía va a tener que sumar para poder salir de ahí”.

“Estamos hablando de clubs muy importantes y no me imagino a ninguno en Primera RFEF la temporada que viene, por lo que eso todavía nos tiene que hacer ver el extraordinario mérito que tiene lo que ha hecho el Ceuta esta temporada”, subrayó. EFE

Últimas Noticias

Comienzan las votaciones de ‘La voz del paciente’ de Cinfa, con 436 proyectos de asociaciones de pacientes participantes

Infobae

La Audiencia de Murcia confirma la continuación del procedimiento por presunta compra de votos en Albudeite

Infobae

Fiscalía solicita al juzgado que impulse la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles para que se investigue

Fiscalía solicita al juzgado que impulse la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles para que se investigue

Ernesto Valverde pide "mentalización de todos" para una victoria "que urge" al Athletic

Infobae

Satoransky se entrena con el equipo y podría reaparecer en los próximos partidos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

Un militar resulta herido al quedar enganchado su chaleco en un remolque y ser arrastrado por un camión: no es culpa de los superiores porque se bajó “sin autorización”

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de abril

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern