Dos detenidos en Tarragona y Ourense por engañar a menores para obtener imágenes sexuales

Tarragona, 16 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Tarragona y Ourense por engañar a menores de edad para obtener imágenes de contenido sexual y ha intervenido miles de archivos de pornografía infantil tanto en teléfonos móviles como en carpetas ocultas, según ha informado en un comunicado este jueves.

La investigación empezó tras la denuncia interpuesta por el padre de una de las víctimas, de ocho años, quien habría sido contactada por personas desconocidas mediante una aplicación de mensajería y red social caracterizada por la desaparición automática de imágenes y vídeos tras su visualización.

A raíz de aquí, la Policía Nacional confirmó que “varios varones mayores de edad” habrían logrado ganarse la confianza de dos menores, “a quienes inducían a remitir imágenes de contenido sexual”.

Según la investigación, una vez establecida una relación de confianza, los detenidos intensificaban el contacto mediante videollamadas, en las que solicitaban y obtenían imágenes en tiempo real de las menores. Las víctimas enviaban las fotos desde tabletas y teléfonos familiares desde sus habitaciones.

Los agentes identificaron a los presuntos autores en Tarragona y Ourense, donde realizaron entradas y registros simultáneos y detuvieron a dos hombres, que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

En los registros, la policía intervino material electrónico que actualmente está siendo analizado para determinar la posible existencia de una red de distribución de pornografía infantil, así como la identificación de otras posibles víctimas. EFE

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