Espana agencias

Carlos Soler, optimista ante la final: “Vamos a tener nuestras oportunidades”

Guardar

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler se muestra convencido de que su equipo tiene opciones de derrotar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Ry de de este sábado en La Cartuja y cree que el que “sepa controlar mejor” la emoción y los nervios durante el partido se llevará la victoria.

“Vamos a tener nuestras oportunidades. Va a ser un partido muy competido. En Liga, en Anoeta, quizá en términos generales fuimos superiores, y en su campo, es verdad que nos ganaron y fueron superiores, pero aún así estuvimos cerca de sumar. Ya hora va a ser totalmente diferente. Es una final, campo neutral, emociones, nervios… Quien sepa controlar mejor todas las cosas se llevará la victoria”, analiza Soler en declaraciones a EFE.

Será la tercera final del torneo del KO en la que participe Soler después de las dos que vivió con el Valencia, con resultado dispar y en las que fue titular.

La primera, el 25 de mayo de 2019, tuvo sabor dulce, puesto que el conjunto che, en el año de su centenario, ganó por 2-1 al Barcelona en el estadio Benito Villamarín.

En la segunda, hubo cruz, con derrota en los penaltis ante el Betis después del 1-1 del tiempo reglamentario en el final disputada el 23 de abril de 2022 en La Cartuja, el mismo escenario del encuentro del sábado.

“He vivido las dos caras. La victoria con el Valencia y la derrota en penaltis, que duele mucho. Y ahora una tercera con otro club, con la Real Sociedad”, destaca el jugador valenciano, de 29 años, quien llegó a comienzo de temporada al club vasco.

A su juicio, la Real llega en un buen estado de forma a pesar de algunas derrotas en las últimas semanas ante equipos grandes como el Real Madrid o el propio Atlético.

“Al final son rachas, son momentos. La temporada la empezamos mal, no salían las cosas, parecía que luego hubo una etapa de varios partidos buenos, volvimos a caer con tres derrotas y vino el nuevo míster, y ha dado con la tecla. Los jugadores sabemos lo que tenemos que hacer en el campo”, valoró a EFE.

Soler destaca el trabajo del técnico, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, que tiene un estilo “muy directo” y que ha sabido sacar partido de sus virtudes desde su llegada al banquillo blanquiazul el pasado 20 de diciembre tras la destitución de Sergio Francisco.

“Se está viendo la seña de identidad de la Real Sociedad, que somos un equipo que cuando podemos transitar lo hacemos muy bien, diría que de los mejores de la Liga. Y luego, con el balón, también tenemos ideas claras. Se ha dado una mezcla de jugadores en muy buen nivel y, al final, con todo eso salen los resultados", remarca.

Subraya el ambiente y la ilusión de los aficionados ante la final del sábado en la que el cuadro donostiarra podría repetir el título conquistado en abril de 2021 ante el Athletic de Bilbao (1-0).

“Intentaremos pelear ese título por todos ellos, también por nuestros familiares y amigos, que son los que día a día están con nosotros, y poder celebrar algo con la afición de la Real, que hay ganas”, señala.

Soler, que también ha militado en equipos como el PSG francés o el West Ham United inglés regresó a la selección española en la última convocatoria de Luis de la Fuente para los amistosos contra Serbia y Egipto a finales de marzo.

Preguntado si preferiría ganar la Copa del Rey o ir al Mundial de este verano, Soler responde: “Las dos”. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Comienzan las votaciones de ‘La voz del paciente’ de Cinfa, con 436 proyectos de asociaciones de pacientes participantes

Infobae

La Audiencia de Murcia confirma la continuación del procedimiento por presunta compra de votos en Albudeite

Infobae

Fiscalía solicita al juzgado que impulse la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles para que se investigue

Fiscalía solicita al juzgado que impulse la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles para que se investigue

Ernesto Valverde pide "mentalización de todos" para una victoria "que urge" al Athletic

Infobae

Satoransky se entrena con el equipo y podría reaparecer en los próximos partidos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

Un militar resulta herido al quedar enganchado su chaleco en un remolque y ser arrastrado por un camión: no es culpa de los superiores porque se bajó “sin autorización”

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de abril

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern