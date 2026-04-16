Carlos Soler, optimista ante la final: “Vamos a tener nuestras oportunidades”

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler se muestra convencido de que su equipo tiene opciones de derrotar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Ry de de este sábado en La Cartuja y cree que el que “sepa controlar mejor” la emoción y los nervios durante el partido se llevará la victoria.

“Vamos a tener nuestras oportunidades. Va a ser un partido muy competido. En Liga, en Anoeta, quizá en términos generales fuimos superiores, y en su campo, es verdad que nos ganaron y fueron superiores, pero aún así estuvimos cerca de sumar. Ya hora va a ser totalmente diferente. Es una final, campo neutral, emociones, nervios… Quien sepa controlar mejor todas las cosas se llevará la victoria”, analiza Soler en declaraciones a EFE.

Será la tercera final del torneo del KO en la que participe Soler después de las dos que vivió con el Valencia, con resultado dispar y en las que fue titular.

La primera, el 25 de mayo de 2019, tuvo sabor dulce, puesto que el conjunto che, en el año de su centenario, ganó por 2-1 al Barcelona en el estadio Benito Villamarín.

En la segunda, hubo cruz, con derrota en los penaltis ante el Betis después del 1-1 del tiempo reglamentario en el final disputada el 23 de abril de 2022 en La Cartuja, el mismo escenario del encuentro del sábado.

“He vivido las dos caras. La victoria con el Valencia y la derrota en penaltis, que duele mucho. Y ahora una tercera con otro club, con la Real Sociedad”, destaca el jugador valenciano, de 29 años, quien llegó a comienzo de temporada al club vasco.

A su juicio, la Real llega en un buen estado de forma a pesar de algunas derrotas en las últimas semanas ante equipos grandes como el Real Madrid o el propio Atlético.

“Al final son rachas, son momentos. La temporada la empezamos mal, no salían las cosas, parecía que luego hubo una etapa de varios partidos buenos, volvimos a caer con tres derrotas y vino el nuevo míster, y ha dado con la tecla. Los jugadores sabemos lo que tenemos que hacer en el campo”, valoró a EFE.

Soler destaca el trabajo del técnico, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, que tiene un estilo “muy directo” y que ha sabido sacar partido de sus virtudes desde su llegada al banquillo blanquiazul el pasado 20 de diciembre tras la destitución de Sergio Francisco.

“Se está viendo la seña de identidad de la Real Sociedad, que somos un equipo que cuando podemos transitar lo hacemos muy bien, diría que de los mejores de la Liga. Y luego, con el balón, también tenemos ideas claras. Se ha dado una mezcla de jugadores en muy buen nivel y, al final, con todo eso salen los resultados", remarca.

Subraya el ambiente y la ilusión de los aficionados ante la final del sábado en la que el cuadro donostiarra podría repetir el título conquistado en abril de 2021 ante el Athletic de Bilbao (1-0).

“Intentaremos pelear ese título por todos ellos, también por nuestros familiares y amigos, que son los que día a día están con nosotros, y poder celebrar algo con la afición de la Real, que hay ganas”, señala.

Soler, que también ha militado en equipos como el PSG francés o el West Ham United inglés regresó a la selección española en la última convocatoria de Luis de la Fuente para los amistosos contra Serbia y Egipto a finales de marzo.

Preguntado si preferiría ganar la Copa del Rey o ir al Mundial de este verano, Soler responde: “Las dos”. EFE

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