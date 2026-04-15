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Un juzgado cita a Montero a una conciliación por presuntas injurias a alcalde de Algeciras

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Algeciras (Cádiz), 15 abr (EFE).- Un juzgado de Madrid ha citado a la exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a un acto de conciliación fijado para el próximo 4 de junio, a raíz de la solicitud presentada por el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce (PP), como paso previo a una posible querella por presuntas injurias y calumnias.

Según han señalado a EFE fuentes judiciales, la convocatoria ha sido acordada por el Juzgado de Instancia número 56 de la capital, a raíz de unas declaraciones realizadas por Montero el pasado 13 de enero en un acto del PSOE.

Según el despacho de abogados que representa a Landaluce, en dichas manifestaciones Montero le atribuía de forma incorrecta haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género.

Para la celebración del acto de conciliación no será obligatoria la presencia personal de las partes, ya que bastará con la comparecencia de sus respectivos representantes legales. EFE

adw/bfv/aam

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