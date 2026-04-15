García Robles (ONU): El rápido avance de la IA exige una gobernanza global "muy ágil"

Madrid, 15 abr (EFE).- La directora del AI Governance for Humanity Lab de la ONU, Ana García Robles, ha advertido este miércoles de que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) va "mucho más rápido" que los marcos internacionales que la pueden regular, por lo que es importante lograr una gobernanza global "muy ágil".

El Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad (AI Governance for Humanity Lab, en inglés) de la ONU, que tiene su sede principal en Valencia y que se presentará oficialmente a finales de mayo en un acto institucional, es una iniciativa estratégica de Naciones Unidas que pretende ayudar a cerrar la brecha entre el rápido avance de la IA y la regulación global.

La nueva responsable de la ONU ha lanzado este aviso en el encuentro ‘IA al servicio de la humanidad’, un acto organizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el que han participado el titular de la cartera, Óscar López, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.

En su intervención, García Robles ha explicado que aunque el laboratorio, que depende de la Oficina de la ONU para las Tecnologías Digitales y Emergentes, lleva apenas unas semanas de rodaje, tiene unas líneas de actuación "muy claras" que pasan por movilizar redes de expertos en la gobernanza -del sector público y privado-, elaborar informes "implicando mucho a los países del sur", y conseguir que sea una plataforma de innovación de la gobernanza.

En esa labor, ha subrayado, habrá dos prioridades, una será la interoperabilidad de los marcos de gobernanza de la IA, "porque no se trata de conseguir una gobernanza para todos, sino que se adapte a todos", y otra "muy importante" será trabajar con el sector privado "e implicarle" en este reto.

Para todo esto, el laboratorio cooperará con expertos de todo el mundo -también del ecosistema español-, como científicos, profesionales del sector público y privado, laboratorios de ideas y expertos de la sociedad civil, es decir, con todos los que "que puedan aportar ideas concretas a nuestra misión porque nuestra vocación es tejer colaboraciones múltiples y sostenibles", ha avanzado.

La responsable de la ONU ha explicado además que su laboratorio trabajará para lograr la equidad en la gobernanza global de la inteligencia artificial porque no es lo mismo "tener un asiento en la mesa de diálogo" que tener capacidad real para opinar. "Cuando hablamos de gobernanza de la IA hablamos de garantizar que los países del sur social no solo sean escuchados -que ya lo son-, sino que puedan dar forma a la conversación con los 193 estados miembros".

"El futuro de la IA no puede ser decidido por unos pocos países ni dejarse en manos de unos pocos multimillonarios", ha dicho García Robles citando al secretario general de la Naciones Unidas.

La labor de este laboratorio -que presentará los primeros resultados de su trabajo el próximo julio- es precisamente, intentar gobernar esta transformación juntos y "no dejar que nos gobiernen a nosotros", ha subrayado.

Por su parte, el ministro Óscar López ha recordado que España ha impulsado numerosas iniciativas, como la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y el Observatorio de Derechos Digitales y la Carta de Derechos Digitales, entre otros, para promover una regulación "sensata" y conseguir una IA humanista "que nos haga avanzar, no retroceder como civilización", ha agregado.

"Si conseguimos que una niña de 13 (años) en España no sea desnudada por Grok, bienvenido sea. Si conseguimos que los datos de alguien no sean utilizados para estafar a una persona mayor, si conseguimos evitar un bulo que desacredita la democracia o hace retroceder los derechos de la mujer, merece la pena. Nos jugamos todo en ello", ha añadido López.

Porque "no hablamos de tecnología, hablamos de política y geopolítica" y "es necesario poner el debate sobre la mesa y hablar del uso de la IA en la guerra, en la salud, en la democracia, en la igualdad, en la energía, en la creación artística o en el empleo. Hablamos de todo lo que somos como sociedad, no de la última innovación, y regularlo es una obligación", ha advertido el ministro. EFE

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