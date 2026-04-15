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Feijóo dice que el Gobierno pretende regularizar a inmigrantes que han abusado de mujeres

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Madrid, 15 abr (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que con el real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado el martes por el Consejo de Ministros el Gobierno pretende regularizar a inmigrantes que han podido abusar de mujeres.

"El Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales" se va a regularizar al inmigrante que "ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano" ha afirmado en declaraciones a medios en los pasillos del Congreso.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el real decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

Aún así, Feijóo ha insistido en que la normativa permitirá la regularización de personas con antecedentes, algo que no tiene precedente "en ningún país de la Unión Europea".

Esta normativa, ha agregado, facilitará que haya una inmigración "a granel" de personas que van a venir por "un efecto llamada" y hará que las mafias "sigan traficando con seres humanos".

Tras las declaraciones de Feijóo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el líder del PP "demuestra o desconocimiento o mala fe" cuando habla de los antecedentes penales ya que, ha dicho, "carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería".

Ha acusado al PP de elegir estar "al lado de Vox" en temas migratorios y ha recordado que hace dos años la formación de Feijóo "dio luz verde" en el Congreso a la tramitación de la iniciativa legislativa popular que apoyaba una regularización extraordinaria.

El PP ha dado, por tanto, un "giro incomprensible" y vive "preso de Vox" en esta materia. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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