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Los reyes celebran en el Pozo del Tío Raimundo 25 años de la escuela de hostelería del Sur

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Madrid, 15 abr (EFE).- Los reyes han celebrado este miércoles en el barrio del Pozo del Tío Raimundo de Madrid el 25 aniversario de la Escuela de Hostelería del Sur, un proyecto de formación profesional creado dentro de la Fundación José María Llanos donde se forman alumnos en tareas de cocina o camareros, el 80 por ciento de los cuales son inmigrantes.

Felipe VI y la reina Letizia, en su primera visita a este barrio obrero del sur de Madrid, situado en Entrevías, han conocido las instalaciones de la fundación que tiene sus orígenes en los años 50 y que, fundada por el padre Llanos, creció con el propósito de ofrecer a la vecindad de Vallecas, El Pozo y Entrevías, y especialmente a sus jóvenes, nuevas posibilidades de formación, educación e inclusión social y laboral.

En este edificio, los reyes, acompañados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han compartido mesa con profesores y miembros de esta fundación, y degustado un menú elaborado por alumnos de esta escuela de hostelería.

La labor de la fundación que acoge esta escuela se desarrolla en uno de los distritos más pobres y más poblados de la capital, que tiene la primera tasa de abandono escolar temprano.

A su llegada, los reyes han sido recibidos frente a un mural que representa a una niña que mira a la luna, realizado por Orlando Kintero y Guille Stene II, dos artistas urbanos que, según la fundación, representan el mensaje de que la mujer desde niña debe ser educada para llegar a todas las metas.

La visita ha comenzado con un recorrido por las instalaciones del Espacio Mujer Madrid (EMMA), que nació en esta fundación en 2013 como respuesta a la desigualdad de género y la violencia machista, y por donde han pasado más de 5.000 mujeres en las actividades y acciones de atención, orientación, inserción, formación, alojamiento y más de 200 menores.

Un centro dedicado a la atención integral y alojamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad social, y especialmente a las situaciones de violencia de género y que desde 2016 ofrece un espacio de atención integral, alojamiento para mujeres y menores a su cargo y formación y empleo para mujeres.

Los reyes han firmado en el libro de honor de esta fundación donde han agradecido su esfuerzo por atender las necesidades de las personas vulnerables y darles una orientación y oportunidades de formación y ocupación profesional: "Gracias por vuestro ejemplo y vuestra fe en las personas y en la capacidad de nuestra sociedad d fomentar el encuentro y la concordia", han escrito.

Y han conocido las instalaciones de la escuela de hostelería, fundada en 2001 y en la que se forman alumnos y alumnas en las tareas de cocina y camarero de restaurante y bar, el 80 por ciento de ellos inmigrantes o hijos de inmigrantes, según ha explicado el presidente de la fundación, Juan de Dios Morán, en un discurso al inicio de la comida.

La escuela organiza desde 2004 encuentros gastronómicos al que son invitados prestigiosos cocineros como Mario Sandoval, Salvador Gallego, Jean Pierre Vandelle, José Rodríguez, Ramón Freixa, Fernando Villalba, Angel Palacios, Darío Barrio o Andrés Madrigal, entre otros, que dan clase a los alumnos.

La Fundación José María de Llanos tiene sus antecedentes históricos en los años 50, cuando el padre Llanos (1906-1992) creó la Fundación Santa María del Pozo, de donde legalmente nació la actual, en 1987. En 1955, en el auge de la inmigración masiva del campo a la ciudad, se trasladó al Pozo del Tío Raimundo, donde permaneció hasta poco antes de su muerte. EFE

(foto) (vídeo)

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