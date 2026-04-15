Perelló (CGPJ) destaca la importancia del derecho para el equilibrio entre desarrollo y conservación de patrimonio

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Isabel Perelló, ha destacado la importancia del derecho para garantizar el equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la conservación del patrimonio.

Perelló se ha pronunciado de este modo durante la inauguración este miércoles del sobre el patrimonio histórico y el urbanismo organizado por el poder judicial en Santiago de Compostela y que este año celebra su séptima edición. Un acto en el que también ha participado el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Alfredo Picatoste, así como el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

En su intervención, la presidenta del TS y del CGPJ ha puesto en valor la "conciencia compartida" entre administraciones y poder judicial de que la protección del patrimonio histórico es una "bien tan frágil como valioso" que exige "un enfoque diverso, riguroso y actualizado" en los profesionales que deben realizarlo.

Según ha destacado, el curso que este miércoles arranca forma parte del compromiso del CGPJ con la formación continua de la carrera judicial para que jueces y magistrados puedan profundizar en materias de especial interés y de especial complejidad.

En este punto, ha incidido en que la formación es uno de los pilares que garantizan la "calidad de la justicia", como así entiende el CGPJ como el objetivo de "dotar a los jueces de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de una sociedad en constante evolución y trasformación".

La presidenta del TS ha dicho que con este fin el curso aborda una "temática de gran actualidad", como es la interrelación entre urbanismo y patrimonio cultural, un ámbito en el que "confluyen diversos intereses económicos, sociales, ambientales, administrativos y culturales". "Se trata de intereses en los que el derecho está llamado a desempeñar una función esencial como garante del equilibrio entre el desarrollo y la conservación", ha incidido.

"REFLEJO DE LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS"

Por su parte, en el acto, el presidente del TSXG ha incidido que el urbanismo es un reflejo de la sociedad a la que sse aspira por lo ha que puesto en valor que este curso vaya a abordar cuestiones como la protección del patrimonio histórico en un marco como Santiago de Compostela.

Todo ello en un acto en el que, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha incidido en que la formación continua de los profesionales del ámbito jurídico es fundamental para garantizar decisiones rigurosas y bien fundamentadas en cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía, como en este caso.

En este ámbito, ha señalado la necesidad de avanzar hacia modelos que permitan afrontar retos como el turismo sostenible, garantizando la conservación del patrimonio. Además, se ha referido al patrimonio cultural como un ámbito estratégico para Galicia por su valor como elemento identitario y por su importancia como activo territorial, económico y social.

En esta línea, el conselleiro ha hecho referencia al trabajo llevado a cabo desde la Xunta con la aprobación a comienzos de año de la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural, que introduce cambios en la normativa para que determinados procedimientos no exijan ya autorización de la Administración autonómica.

Así, ha explicado que pueden ser resueltos por los propios ayuntamientos y particulares, lo que supone mayor agilidad en los trámites y reducción de tiempos de espera sin que en ningún caso suponga rebajar el nivel de protección del patrimonio cultural.

Según ha recordado, con estas modificaciones introducidas a través de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos 2026, desde principios de este año las entidades locales pueden, junto con el procedimiento de concesión de licencia, autorizar intervenciones en aquellos elementos que cuenten con protección estructural y ambiental o en Bienes de Interés Cultural y catalogados al tratarse de obras menores como limpieza de fachadas, cambios de pavimento o reparación de vías. Asimismo, también pueden informar sobre obras en el ámbito de los Caminos de Santiago catalogados.