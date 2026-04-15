Espana agencias

La vigésima final del Atlético, la octava de la Real Sociedad

Guardar

Madrid, 15 abr (EFE).- El Atlético de Madrid disputará su vigésima final de la Copa del Rey, con diez títulos, mientras que la Real Sociedad jugará la octava, con tres triunfos en las siete anteriores, en el duelo de este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Cuarto y décimo en el palmarés por número de trofeos conquistados de la Copa, respectivamente, con el conjunto rojiblanco solo superado por los 32 del Barcelona, los 24 del Athletic Club y los 20 del Real Madrid, uno de los dos volverá a ser campeón. La Real Sociedad lo fue por última vez en 2021. El Atlético, en 2013.

Cinco años después, el equipo donostiarra repite final de la Copa. La octava de su historia, desde la primera de 1909, bajo el nombre de Club Ciclista de San Sebastián, con victoria por 3-1 frente al Espanyol en Madrid, a la última de 2021, pasando por las disputadas en 1913, 1928, 1951, 1987 (contra el Atlético de Madrid) y 1988.

Además de la primera, la Real Sociedad también se impuso en el partido decisivo en 1987 al Atlético de Madrid, desde la tanda de penaltis tras el 2-2 de los primeros 90 minutos y la prórroga en el estadio La Romareda de Zaragoza, y en la edición de 2020, jugada en 2021, cuando doblegó por 0-1 al Athletic Club.

En cambio, fue derrotado en el partido decisivo por el título de esta competición en 1913, por el Barcelona en el desempate; en 1928, también por el conjunto azulgrana y también en el desempate; en 1951, por 3-0, y en 1988, por 1-0, igualmente por el mismo adversario.

Mientras, para el Atlético es su vigésima final, la primera desde 2013, con Diego Simeone ya en el banquillo y con un gol del brasileño Joao Miranda en el minuto 99 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde ganó nueve de sus diez Copas del Rey.

Ya logró antes el título contra el Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1); contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza tanto en 1976 (1-0) como en 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el año del histórico ‘Doblete’ (1-0), del que se cumplen 30 años.

Sin embargo, también cayó en nueve finales: en 2010 ante el Sevilla (2-0); en 2000 contra el Espanyol (2-1); en 1999 contra el Valencia (3-0); en 1987 contra la Real Sociedad (2-2 y 4-2 en los penaltis); en 1975 contra el Real Madrid (0-0 y 4-3 en la tanda desde los once metros); en 1964 contra el Zaragoza (2-1); en 1956 (2-1) y en 1921 (4-1) contra el Athletic Club; y en 1926 contra el Barcelona (3-2). EFE

Últimas Noticias

Un pleno sin debate Sánchez-Feijóo y con la resaca del incidente del diputado de Vox

Infobae

El Gobierno reconocerá a Ernest Lluch con motivo del 40 aniversario de la ley de sanidad

Infobae

Confirman la absolución de Villarejo por supuesto espionaje en una pieza del caso Tándem

Infobae

Collboni presenta el 'maillot' del Grand Départ de un Tour "para la historia"

Infobae

Giráldez: “Queremos vivir una noche histórica”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto es lo que pasa si compras o vendes una vivienda con dinero negro: las multas pueden llegar al 150% de lo defraudado

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak