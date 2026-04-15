La vigésima final del Atlético, la octava de la Real Sociedad

Madrid, 15 abr (EFE).- El Atlético de Madrid disputará su vigésima final de la Copa del Rey, con diez títulos, mientras que la Real Sociedad jugará la octava, con tres triunfos en las siete anteriores, en el duelo de este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Cuarto y décimo en el palmarés por número de trofeos conquistados de la Copa, respectivamente, con el conjunto rojiblanco solo superado por los 32 del Barcelona, los 24 del Athletic Club y los 20 del Real Madrid, uno de los dos volverá a ser campeón. La Real Sociedad lo fue por última vez en 2021. El Atlético, en 2013.

Cinco años después, el equipo donostiarra repite final de la Copa. La octava de su historia, desde la primera de 1909, bajo el nombre de Club Ciclista de San Sebastián, con victoria por 3-1 frente al Espanyol en Madrid, a la última de 2021, pasando por las disputadas en 1913, 1928, 1951, 1987 (contra el Atlético de Madrid) y 1988.

Además de la primera, la Real Sociedad también se impuso en el partido decisivo en 1987 al Atlético de Madrid, desde la tanda de penaltis tras el 2-2 de los primeros 90 minutos y la prórroga en el estadio La Romareda de Zaragoza, y en la edición de 2020, jugada en 2021, cuando doblegó por 0-1 al Athletic Club.

En cambio, fue derrotado en el partido decisivo por el título de esta competición en 1913, por el Barcelona en el desempate; en 1928, también por el conjunto azulgrana y también en el desempate; en 1951, por 3-0, y en 1988, por 1-0, igualmente por el mismo adversario.

Mientras, para el Atlético es su vigésima final, la primera desde 2013, con Diego Simeone ya en el banquillo y con un gol del brasileño Joao Miranda en el minuto 99 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde ganó nueve de sus diez Copas del Rey.

Ya logró antes el título contra el Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1); contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza tanto en 1976 (1-0) como en 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el año del histórico ‘Doblete’ (1-0), del que se cumplen 30 años.

Sin embargo, también cayó en nueve finales: en 2010 ante el Sevilla (2-0); en 2000 contra el Espanyol (2-1); en 1999 contra el Valencia (3-0); en 1987 contra la Real Sociedad (2-2 y 4-2 en los penaltis); en 1975 contra el Real Madrid (0-0 y 4-3 en la tanda desde los once metros); en 1964 contra el Zaragoza (2-1); en 1956 (2-1) y en 1921 (4-1) contra el Athletic Club; y en 1926 contra el Barcelona (3-2). EFE