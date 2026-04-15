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La acusación del caso Esther López espera que mañana aporte luz la inspección de un chalé

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Valladolid, 15 abr (EFE).- La acusación particular que representa a la hermana de Esther López, hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero de 2022, ha expuesto este miércoles que espera que "arroje más luz" la inspección este jueves de un habitáculo hallado en un chalé que fue propiedad de la familia del único investigado en la causa.

El letrado ha hecho estas manifestaciones después de que la titular del la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid haya acordado la entrada y registro en una vivienda que fue de la familia del único investigado en la causa, después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

"El descubrimiento de un zulo en casa del principal investigado y del único acusado hasta el momento" por estos hechos "ha supuesto como un pequeño vuelco", ha manifestado el abogado.

"Esto en realidad no es más que una prueba más que va a facilitar esclarecer los hechos, pero en ningún caso va a ser una prueba que le dé un vuelco a la investigación; podrá permitir determinar algunos elementos que quedaban pendientes, pero es que lo que ya teníamos en la causa es suficiente para sostener la acusación de asesinato, y así lo hizo la Fiscalía y así lo hicimos como acusación particular", ha considerado.

En su opinión, devolver la causa al juzgado de instrucción es una cuestión excepcional, que se permite para momentos "absolutamente muy concretos y señalados y que el Tribunal Supremo ya ha dicho que es para algo específico, no para reabrir la instrucción".

De la devolución de la causa a instrucción - las diligencias estaban ya en la Audiencia de Valladolid pendientes de señalamiento - se puede esperar que se practique esta prueba, que se adopten los informes y conclusiones pertinentes y de ahí se devuelva la causa para el enjuiciamiento en el propio tribunal del jurado que estaba previsto.

"No debería permitir el juzgado de instrucción que se amplíe más el trabajo que ya se ha realizado, que ya se dijo que era suficiente para sostener la acusación de asesinato", ha añadido.

"Esperamos que esta investigación que se va a realizar mañana - está prevista desde las 9.00 horas -, por parte de unidades de la Guardia Civil, dé lugar a una investigación rápida y a unas conclusiones que vengan a aportar algo más de luz, pero que si no lo hicieran, es indiferente a efectos de la de la práctica del juicio", ha agregado.

Desde su punto de vista, ya hay indicios suficientes para poder enjuiciar a una persona y determinar si es o no culpable ante un tribunal del jurado. EFE

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