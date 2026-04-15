El uruguayo Agustín Moreira ficha de forma definitiva por el portugués Gil Vicente

Lisboa, 15 abr (EFE).- El Gil Vicente, de la Liga Portugal, ha fichado de forma definitiva al extremo uruguayo Agustín Moreira, actualmente cedido por el Progreso, anunció este miércoles el club portugués.

Moreira, de 24 años, permanecerá ahora vinculado al Gil Vicente hasta 2029, según informó el equipo de la ciudad norteña de Barcelos en sus redes sociales.

El extremo uruguayo se formó en el Defensor Sporting y debutó como profesional en el Progreso, club que a principios de esta temporada lo cedió al Gil, donde en las últimas jornadas se ganó un puesto en el once tras un comienzo de curso lastrado por las lesiones.

El pasado 14 de marzo anotó sus primeros goles, con un doblete en un empate contra el Alverca (2-2), tras lo cual su entrenador, César Peixoto, lo describió como un jugador "muy explosivo".

"Es muy fuerte atacando los espacios y en profundidad, siempre hemos confiado mucho en él", declaró tras el partido en rueda de prensa el técnico del sexto clasificado de la Liga portuguesa. EFE