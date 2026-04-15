Espana agencias

El uruguayo Agustín Moreira ficha de forma definitiva por el portugués Gil Vicente

Guardar

Lisboa, 15 abr (EFE).- El Gil Vicente, de la Liga Portugal, ha fichado de forma definitiva al extremo uruguayo Agustín Moreira, actualmente cedido por el Progreso, anunció este miércoles el club portugués.

Moreira, de 24 años, permanecerá ahora vinculado al Gil Vicente hasta 2029, según informó el equipo de la ciudad norteña de Barcelos en sus redes sociales.

El extremo uruguayo se formó en el Defensor Sporting y debutó como profesional en el Progreso, club que a principios de esta temporada lo cedió al Gil, donde en las últimas jornadas se ganó un puesto en el once tras un comienzo de curso lastrado por las lesiones.

El pasado 14 de marzo anotó sus primeros goles, con un doblete en un empate contra el Alverca (2-2), tras lo cual su entrenador, César Peixoto, lo describió como un jugador "muy explosivo".

"Es muy fuerte atacando los espacios y en profundidad, siempre hemos confiado mucho en él", declaró tras el partido en rueda de prensa el técnico del sexto clasificado de la Liga portuguesa. EFE

Últimas Noticias

Lola Herrera: "Siempre he batallado y sigo batallando por la libertad"

Infobae

Pardo de Vera subraya que le "chocaba" ver a Aldama con Ábalos en el Ministerio

Infobae

Las víctimas del incendio de las discotecas de Murcia piden las mismas penas que el fiscal

Infobae

El argentino Mercado se suma a Fritz y Hanika en el equipo defensor del título en Le Mans

Infobae

Brasil 2027 ofrece 38 sedes de entrenamiento y alojamiento, 12 de ellas del Mundial 2014

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

ECONOMÍA

Marroquíes, rumanos, colombianos y venezolanos lideran la filiación de extranjeros a la Seguridad Social, que marca otro récord

Marroquíes, rumanos, colombianos y venezolanos lideran la filiación de extranjeros a la Seguridad Social, que marca otro récord

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto es lo que pasa si compras o vendes una vivienda con dinero negro: las multas pueden llegar al 150% de lo defraudado

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak