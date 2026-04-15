Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 16 de abril: Pedrito se despide de Luisa y Atanasio le cuenta la buena nueva a Martín

Matilde le cuenta a Atanasio que está embarazada en 'Valle Salvaje' (RTVE)

En Valle Salvaje no hay tregua, y lo que se viene este jueves 16 de abril promete ser uno de esos capítulos que dejan al espectador con el corazón en un puño… y la cabeza llena de sospechas. Porque si algo ha demostrado la ficción en los últimos días es que, cuando parece que las cartas están sobre la mesa, en realidad alguien está escondiendo el as bajo la manga.

Venimos de unos días especialmente tensos. La supuesta desaparición del hijo de Adriana sigue siendo una herida abierta que Luisa se niega a cerrar, aunque todos a su alrededor la tachen de obsesiva. A esto se suma el oscuro complot de José Luis y don Hernando, que ya ha puesto en jaque a Dámaso y a Victoria. Y, por si fuera poco, el embarazo de Matilde ha irrumpido como una bomba silenciosa, cargada más de miedo que de alegría. Pues bien, el capítulo del jueves recoge todos esos hilos… y los retuerce un poco más.

Matilde le da la noticia de su embarazo a Atanasio en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La noticia del embarazo de Matilde empieza a correr, pero no como cabría esperar. Es Atanasio quien, incapaz de contenerse, se lo confiesa a Martín. Un gesto que, lejos de traer calma, abre una grieta peligrosa. Porque la reacción inmediata no es de celebración, sino de cautela. La propia Matilde, lejos de mostrarse ilusionada, pide discreción casi con desesperación. ¿Por qué tanto temor? ¿Qué sabe ella que los demás ignoran?

El desconcierto de Mercedes con la noticia de Dámaso

Lo que se respira en torno a la joven no es felicidad, sino angustia. Su actitud en los últimos días —rezando a escondidas, enfrentándose a Victoria, mostrando un miedo casi irracional— cobra ahora un nuevo significado. No parece el típico nerviosismo de una futura madre. Hay algo más. Algo que no se atreve a decir en voz alta. Y ese silencio empieza a ser ensordecedor.

Mientras tanto, Martín queda atrapado entre la lealtad familiar y la inquietud. La advertencia de prudencia no hace más que alimentar sus sospechas. ¿Está Matilde en peligro? ¿O es el embarazo en sí lo que esconde un secreto mayor? En paralelo, otro momento clave sacude el episodio: la despedida de Pedrito y Luisa. Una escena que, en apariencia, podría pasar desapercibida frente a tanto drama… pero que tiene un trasfondo emocional potente. Pedrito se marcha, dejando a Luisa aún más sola en su cruzada por encontrar al bebé desaparecido. Y justo cuando podría parecer que su historia empieza a diluirse, su determinación pesa más que nunca.

Avance de Valle Salvaje este miércoles, 25 de marzo (RTVE)

Porque si algo ha dejado claro Luisa es que no va a rendirse, aunque tenga que enfrentarse al mundo entero. Y esa insistencia, que muchos consideran locura, podría estar más cerca de la verdad de lo que nadie quiere admitir. Pero el auténtico terremoto llega con Mercedes. La matriarca recibe una noticia sobre Dámaso que la deja completamente descolocada. Y no es para menos. Después de que él y Victoria abandonaran el Valle, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, todo apunta a que el plan de José Luis y don Hernando ha entrado en su fase más crítica.

La reacción de Mercedes no es solo de sorpresa: es de auténtico desconcierto. Algo no ha salido como estaba previsto… o quizá ha salido demasiado bien. Y cuando en Valle Salvaje las cosas salen “bien”, rara vez significan algo positivo. Así, el capítulo del jueves se convierte en una encrucijada de secretos, despedidas y revelaciones a medias. El embarazo de Matilde deja más preguntas que respuestas, la ausencia de Dámaso empieza a oler a tragedia y la lucha de Luisa se queda en un punto de no retorno.

Y justo cuando parece que el tablero está listo para la siguiente jugada, queda flotando una duda inquietante: si Matilde tiene tanto miedo… ¿es por lo que está por venir, o por algo que ya ha ocurrido y aún no ha salido a la luz? La respuesta, probablemente, no tardará en sacudirlo todo en el próximo capítulo.