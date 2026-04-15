España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 16 de abril: Pedrito se despide de Luisa y Atanasio le cuenta la buena nueva a Martín

En el capítulo 396 de la serie de RTVE Mercedes recibe una noticia sobre Dámaso que la dejará completamente descolocada

Guardar
Matilde le cuenta a Atanasio que está embarazada en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Matilde le cuenta a Atanasio que está embarazada en 'Valle Salvaje' (RTVE)

En Valle Salvaje no hay tregua, y lo que se viene este jueves 16 de abril promete ser uno de esos capítulos que dejan al espectador con el corazón en un puño… y la cabeza llena de sospechas. Porque si algo ha demostrado la ficción en los últimos días es que, cuando parece que las cartas están sobre la mesa, en realidad alguien está escondiendo el as bajo la manga.

Venimos de unos días especialmente tensos. La supuesta desaparición del hijo de Adriana sigue siendo una herida abierta que Luisa se niega a cerrar, aunque todos a su alrededor la tachen de obsesiva. A esto se suma el oscuro complot de José Luis y don Hernando, que ya ha puesto en jaque a Dámaso y a Victoria. Y, por si fuera poco, el embarazo de Matilde ha irrumpido como una bomba silenciosa, cargada más de miedo que de alegría. Pues bien, el capítulo del jueves recoge todos esos hilos… y los retuerce un poco más.

Matilde le da la noticia de su embarazo a Atanasio en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Matilde le da la noticia de su embarazo a Atanasio en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La noticia del embarazo de Matilde empieza a correr, pero no como cabría esperar. Es Atanasio quien, incapaz de contenerse, se lo confiesa a Martín. Un gesto que, lejos de traer calma, abre una grieta peligrosa. Porque la reacción inmediata no es de celebración, sino de cautela. La propia Matilde, lejos de mostrarse ilusionada, pide discreción casi con desesperación. ¿Por qué tanto temor? ¿Qué sabe ella que los demás ignoran?

El desconcierto de Mercedes con la noticia de Dámaso

Lo que se respira en torno a la joven no es felicidad, sino angustia. Su actitud en los últimos días —rezando a escondidas, enfrentándose a Victoria, mostrando un miedo casi irracional— cobra ahora un nuevo significado. No parece el típico nerviosismo de una futura madre. Hay algo más. Algo que no se atreve a decir en voz alta. Y ese silencio empieza a ser ensordecedor.

Mientras tanto, Martín queda atrapado entre la lealtad familiar y la inquietud. La advertencia de prudencia no hace más que alimentar sus sospechas. ¿Está Matilde en peligro? ¿O es el embarazo en sí lo que esconde un secreto mayor? En paralelo, otro momento clave sacude el episodio: la despedida de Pedrito y Luisa. Una escena que, en apariencia, podría pasar desapercibida frente a tanto drama… pero que tiene un trasfondo emocional potente. Pedrito se marcha, dejando a Luisa aún más sola en su cruzada por encontrar al bebé desaparecido. Y justo cuando podría parecer que su historia empieza a diluirse, su determinación pesa más que nunca.

Avance de Valle Salvaje este miércoles, 25 de marzo (RTVE)
Avance de Valle Salvaje este miércoles, 25 de marzo (RTVE)

Porque si algo ha dejado claro Luisa es que no va a rendirse, aunque tenga que enfrentarse al mundo entero. Y esa insistencia, que muchos consideran locura, podría estar más cerca de la verdad de lo que nadie quiere admitir. Pero el auténtico terremoto llega con Mercedes. La matriarca recibe una noticia sobre Dámaso que la deja completamente descolocada. Y no es para menos. Después de que él y Victoria abandonaran el Valle, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, todo apunta a que el plan de José Luis y don Hernando ha entrado en su fase más crítica.

La reacción de Mercedes no es solo de sorpresa: es de auténtico desconcierto. Algo no ha salido como estaba previsto… o quizá ha salido demasiado bien. Y cuando en Valle Salvaje las cosas salen “bien”, rara vez significan algo positivo. Así, el capítulo del jueves se convierte en una encrucijada de secretos, despedidas y revelaciones a medias. El embarazo de Matilde deja más preguntas que respuestas, la ausencia de Dámaso empieza a oler a tragedia y la lucha de Luisa se queda en un punto de no retorno.

Y justo cuando parece que el tablero está listo para la siguiente jugada, queda flotando una duda inquietante: si Matilde tiene tanto miedo… ¿es por lo que está por venir, o por algo que ya ha ocurrido y aún no ha salido a la luz? La respuesta, probablemente, no tardará en sacudirlo todo en el próximo capítulo.

Temas Relacionados

Valle SalvajeRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El FOMO, el concepto viral que no paran de mencionar los jóvenes: qué es y cómo evitar que nos afecte

Se han popularizado diferentes términos anglosajones entre los jóvenes, que hacen que las expresiones como XD o LOL queden prácticamente en la prehistoria digital; pero ahora, los adolescentes utilizan otras palabras que engloban intenciones, sentimientos o acciones

El FOMO, el concepto viral que no paran de mencionar los jóvenes: qué es y cómo evitar que nos afecte

Muere un campeón de ultramaratón en una de las carreras más duras mientras intentaba batir un récord en memoria de su amigo militar

Los fondos iban a ser destinados al Servicio de Rescate de Montaña

Muere un campeón de ultramaratón en una de las carreras más duras mientras intentaba batir un récord en memoria de su amigo militar

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, califica de “poco comprensibles” las críticas de Trump y reivindica a Meloni como “aliada y amiga”

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

Super ONCE: resultados del Sorteo 4 hoy miércoles 15 de abril de 2026

Consulta aquí la combinación ganadora de las 17:00 horas

Super ONCE: resultados del Sorteo 4 hoy miércoles 15 de abril de 2026

Dos familias encuentran un nuevo hogar en España tras huir de la persecución en Nicaragua

El locutor Henry Blanco y la empresaria Adriana Soza, junto a sus familias, lograron reconstruir su vida en Tudela debido a un programa de reasentamiento que ha dado esperanza a cientos de refugiados nicaragüenses en España

Dos familias encuentran un nuevo hogar en España tras huir de la persecución en Nicaragua
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

Pardo de Vera asegura no haber contratado a Jessica Rodríguez y niega irregularidades en la adquisición de mascarillas: “Ábalos no me llamó jamás”

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

ECONOMÍA

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

Convertir la mierda en oro: el estiércol español salvará a Europa de la falta de fertilizantes químicos por la guerra de Irán

Marroquíes, rumanos, colombianos y venezolanos lideran la filiación de extranjeros a la Seguridad Social, que marca otro récord

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

DEPORTES

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales