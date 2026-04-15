Protección Civil aboga por aprovechar la IA en la gestión de emergencias

Madrid, 15 abr (EFE).- La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha abogado este miércoles por "aprovechar y maximizar" todas las posibilidades de la inteligencia artificial (IA) a fin de mejorar la gestión de emergencias y catástrofes en Europa.

Lo ha hecho durante su participación junto con otros homólogos europeos del 56 encuentro de directores generales de Protección Civil del Mecanismo Europeo de la Unión celebrado en Nicosia, Chipre.

En un comunicado el organismo dependiente del Ministerio del Interior revela que entre los temas abordados en la cumbre la inteligencia artificial ha tenido "un gran protagonismo", así como "su aplicación al mundo de las emergencias y su utilidad como herramienta estratégica para modernizar la Administración en general y la Protección Civil en particular".

"Los sistemas nacionales debemos aprovechar y maximizar todas sus posibilidades de forma decidida para seguir mejorando la actuación frente a emergencias y catástrofes", ha dicho Barcones.

En el caso español, la directora general ha destacado como ejemplos prácticos de su implementación su uso en la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, "que se espera aprobar este mismo mes y en la que la aplicación de la IA en todas las fases tiene un papel relevante".

Ha mencionado también su aplicación en la próxima Operación Paso del Estrecho, donde se va a lanzar "una prueba de concepto dirigida a integrar diferentes fuentes de datos masivos en materia de tráfico, operaciones portuarias, meteorología o incidentes variados, para gestionarla de forma sistemática, orientada a los datos y haciéndola más segura".

Este análisis de datos masivos por parte de la inteligencia artificial hará posible "implantar herramientas que, gracias al big data, permitirán la evaluación de los modelos predictivos de las emergencias más recurrentes como las inundaciones y los incendios forestales, así como el análisis de datos históricos para estudios prospectivos y predictivos".

En el encuentro también se han abordado los incendios forestales y la preparación de los Estados miembros de la Unión Europea cara a la temporada de verano.

A fin de "evitar episodios extremos como los sufridos en 2025, siendo España uno de los países más afectados", Barcones ha resaltado la importancia del "preposicionamiento de medios, que se demostró tan pertinente y eficaz el año pasado".

"En el contexto de los efectos cada vez más devastadores del cambio climático", la directora ha urgido a incrementar la cooperación y optar por un enfoque "realmente amplio" para obtener resultados satisfactorios.

Ha destacado asimismo la importancia de "la gestión activa de combustibles y de la revitalización del medio rural".

Otros temas tratados en ese encuentro fueron, según la nota, la evaluación de necesidades de inversión y desarrollo de capacidades, la cooperación civil-militar o la situación en Oriente Medio y sus respectivas consecuencias multisectoriales. EFE