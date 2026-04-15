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Expresidente de Puertos niega presiones en los contratos de mascarillas:"nadie me influyó"

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Madrid, 15 abr (EFE).- El expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo ha dicho este miércoles en el Tribunal Supremo que "ni Koldo, ni nadie" le influyó para la compra de 8 millones de mascarillas que adquirió a Soluciones de Gestión, la empresa del caso, por 24,2 millones de euros en 2020.

Toledo ha declarado como testigo en la sexta jornada del juicio por presuntos amaños e irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

En su intervención, ha destacado que se enteró de la oferta de Soluciones de Gestión cuando fue a firmar la orden ministerial porque "el presidente lo que hace es aceptar la oferta al final, pero quien hace las gestiones es el departamento de contratación".

Por este motivo, ha relatado, nadie le pudo influir.

"Nadie me influyó para la compra de mascarillas, en ningún momento" ha afirmado, ni el ministro ni Koldo García, a quien conoció "dos meses y pico después" de la adjudicación del contrato en un Consejo Rector de Puertos. "No le volví a ver", ha añadido.

Su actuación, ha continuado, se limitó a firmar el contrato y ya después "a presionar para que las mascarillas llegaran cuanto antes".

De hecho, ha defendido el contrato señalando que "las mascarillas fueron baratas" porque los informes del tribunal de cuentas dijeron que "están muy por debajo de la media" y "en algún caso mediático conocido se compraron a 6 euros la mascarillas", cuando el lote de ocho millones de Puerto del Estado era a 2,5 euros la unidad.

En este sentido, Toledo ha agregado que Puertos del Estado recibió el total de mascarillas y que Soluciones repuso aquellas que llegaron en mal estado.

Un subteniente de la Guardia Civil destinado en el complejo de Nuevos Ministerios, investigado en la Audiencia Nacional, ha contado que el comisionista Víctor de Aldama "tenía acceso permanente" en Transportes y "subía" a la planta donde estaba el ministro Ábalos "sin pedir permiso a nadie" y "sin nadie decirle nada".

Es el "único caso" que él ha visto de alguien que no pertenecía al Ministerio pero tenía acceso e incluso aparcaba su coche en el "estacionamiento de autoridades".

Según este testigo, ocurrió la época en que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes, y "muchas veces" iba acompañado de personas, pero, como "tenía autorización para pasar", ni el servicio de vigilancia privada ni Guardia Civil se fijaban "quién iba con él".

También ha manifestado que durante la pandemia el asesor Koldo García, a quien ha definido como una persona "excelente", le encomendó que subiese a "la zona noble" del Ministerio mascarillas cuando lo necesitasen y por ello tenía una caja para no tener que desplazarse al almacén, donde estas se custodiaban.

En su declaración, el subteniente ha negado con rotundidad haber sido "ningún nexo de unión" con la empresa Soluciones de Gestión y Aldama, como sospechan los investigadores. "Eso es absolutamente incierto".EFE

(foto) (audio) (vídeo)

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