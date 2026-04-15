Iñigo Pérez: "No podemos esperar en una esquina y aguantar golpes”

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que, pese a la renta de tres goles con la que afrontan la vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia contra el AEK Atenas, mañana deben "construir" un nuevo partido porque "no" se puede "esperar en una esquina y aguantar golpes".

El Rayo afronta la vuelta de los cuartos en Atenas tras ganar en la ida 3-0, un resultado que les permite ser optimista dentro de la cautela con la que saldrán al césped.

"El sentimiento es similar al de la ida, otro sentimiento puede llevar a la equivocación. Hay que darle naturalidad. No hay que huir de momentos delicados, sino beber de ellos. El partido de ida fue precioso, pero es clave seguir dándole naturalidad. Ser cautos nos ayudará”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

“Sabemos que mañana es un partido diferente y no hay que pensar en proteger la renta de tres goles. Somos especialistas en construir desde las ruinas y mañana debemos construir un nuevo comienzo. No proteger. Ellos van a intentar replicar lo que hicimos nosotros. No podemos esperar en una esquina y aguantar golpes”, confesó.

Para el técnico navarro será "importante el aspecto mental, mañana más si cabe".

"Cerebro y corazón tienen importancia. El 99% del partido estará en saber controlarlo y adaptarnos a las circunstancias. Yo intentaré ayudarles en ese 1%. La primera parte será fundamental”, comentó Iñigo Pérez, al que le "gusta la posibilidad de pasar" con la que parten en el partido.

"Se completaría el proceso de manera adecuada. Me pone feliz por gente que consiguió el ascenso y jugó las semis de Copa con Andoni Iraola. En el cómputo general, el proceso es tan bueno en lo deportivo que me pone realmente feliz. Ojalá hablemos de este tipo de hito”, apuntó.

En las gradas del estadio ateniense habrá más de 1.500 aficionados rayistas que se han desplazado desde Madrid.

“Siempre hablo de deuda porque sabemos que van a estar. Nosotros debemos entregarles algo de lo que se sientan orgullosos. Este año cuando vemos lo que hacen por la Franja aumenta la responsabilidad”, concluyó. EFE