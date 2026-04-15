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El PSOE pide al Congreso sancionar al diputado de Vox expulsado y su partido lo defiende

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Madrid, 15 abr (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido este miércoles a la Mesa de la Cámara imponer una sanción "contundente" al diputado de Vox José María Sánchez, expulsado ayer del pleno, mientras que la portavoz de su partido, Pepa Millán, ha defendido su actitud y ha arremetido contra la presidencia de la Cámara.

A su llegada al pleno del Congreso, López se ha referido a la decisión del vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de expulsar a Sánchez después de que subiera al estrado y se encarara con él.

El socialista ha subrayado que este hecho es "muy grave", no se puede "consentir" y por tanto ha de tener "consecuencias" que deben proceder de la Mesa.

Ha señalado que en la historia reciente de la democracia ya se han dado comportamientos de este tipo en dos ocasiones, en el 23F y en otra ocasión protagonizada también por este diputado.

"No puede ser que la escalada verbal que pasa aquí un miércoles tras otro se convierta también en una escalada de este tipo de violencia", ha espetado.

Por su lado, la portavoz de Vox, preguntada por si considera que Sánchez se equivocó con su actitud, ha asegurado que quien se equivoca es la presidencia de la Cámara, "no ejerciendo su función de control y de orden".

El propio De Celis, que en el momento del incidente presidía el pleno, ha explicado en el pasillo del Congreso lo sucedido ayer que, ha dicho, le recordó al intento de golpe de Estado del 23F y ha asegurado que en esos momentos pensó que el diputado de Vox iba a terminar agrediéndole físicamente.

"Tenía claro que en todo momento que iba a mantener la calma pasara lo que pasara, e iba a disponer que se fuera, que se marchara y se expulsara del hemiciclo. Así sucedió", ha declarado.

De Celis ha especificado que la expulsión implica que el diputado no pueda participar en todo el pleno de esta semana, es decir tampoco este miércoles, y que por el momento la presidencia no va a aplicar ninguna otra sanción, aunque ha dicho que la Mesa podría estudiar otras posibles medidas.

El vicepresidente ha pedido llevar a cabo una reflexión "democrática", de "agresión a la democracia española" porque, ha dicho, este hecho "desgraciadamente" recuerda una acción "mucho más dramática" con "otra subida al estrado que puso en jaque a la democracia española" en referencia al 23F.

"No teniendo nada que ver la dimensión de las mismas, tienen la misma ideología y esa ideología es la de algún modo perturbar la democracia, enfrentar a sociedades, romper climas entre los españoles que deben de ser climas de convivencia", ha considerado.

De Celis, que ha agradecido el apoyo de las dos diputadas, miembros de la Mesa del PP, que le acompañaban ayer en la tribuna, aunque ha pedido al PP tomarlas de ejemplo y llevar a cabo una reflexión sobre sus pactos con Vox en las comunidades autónomas.

Ha incidido en que la presidencia da la palabra a los diputados de Vox que intervienen "en todos los puntos" y que en sus turnos dicen cosas "muy duras y muchos más execrables" que Sánchez "recrimina para sí mismo".

También el diputado de ERC, Jordi Salvador, que según el relato del diputado de Vox le agredió verbalmente, ha sido preguntado por el hecho de ayer, ha negado las acusaciones y ha dicho no arrepentirse de su actitud. EFE

(Foto)(Vídeo)

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