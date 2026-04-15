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Loren, neurocientífica: “Las aplicaciones de citas no están diseñadas para que encuentres pareja. Los ‘matchs’ son como pequeñas apuestas”

La experta explica cómo el diseño de estas plataformas activa mecanismos de recompensa en el cerebro

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Las aplicaciones de citas generan frustración, según Loren
Montaje de Infobae en el que aparece Loren, neuropsicóloga

Las aplicaciones de citas se presentan, a priori, como una forma más sencilla de conocer a alguien. Como en un menú a la carta, el usuario recibe perfiles y, en función de la información disponible (fotos, gustos musicales o aficiones), decide si le interesan o no.

Sin embargo, a pesar de las facilidades que nos ofrecen para conectar con alguien, la realidad es que la tasa de éxito es muy baja. Según explica un estudio de ExpressVPN, tan solo el 26% de los usuarios consiguen pareja, lo que puede llegar a frustrar a muchos.

Esto, en la mayoría de los casos, no es simple casualidad. Loren, una neurocientífica que publica contenido en redes sociales, ha explicado por qué ocurre esto en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@neuroloren). “Las aplicaciones de citas no están diseñadas para que encuentres pareja, están diseñadas para que sigas deslizando”, afirma la neuropsicóloga.

El problema de las aplicaciones de citas

La lógica de estas plataformas se basa en un sistema de recompensas intermitentes: cada vez que deslizas (swipe) funciona como una pequeña apuesta en la que, en ocasiones, se obtiene un match y, en otras, no. Este mecanismo activa la dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la recompensa, lo que empuja al usuario a continuar utilizando la aplicación de forma casi automática.

A este fenómeno se suma otro factor clave: la sobrecarga de estímulos. Al exponerse a un número prácticamente ilimitado de perfiles, el cerebro tiende a pensar que siempre puede haber una opción mejor. Esta percepción dificulta la toma de decisiones y reduce las probabilidades de establecer un vínculo con alguien en concreto.

En este contexto, la experta matiza que el problema no reside en una supuesta crisis del amor en el siglo XXI, sino en el propio sistema. “Es muy difícil encontrar una relación si utilizamos un modelo diseñado para que no dejes de usarlo”, argumenta en el vídeo.

El presentador de 'First Dates', Carlos Sobera, habla en una entrevista sobre el amor a primera vista, la competencia televisiva, su salida del programa 'Supervivientes' y cómo han cambiado las relaciones en la última década.

Cómo construir vínculos reales más allá del <i>swipe</i>

Frente a la lógica inmediata de las aplicaciones de citas, cada vez más expertos coinciden en que establecer vínculos amorosos reales requiere tiempo, atención y, sobre todo, una implicación emocional que difícilmente encaja con la dinámica de consumo rápido de estos entornos digitales.

Conocer a alguien va más allá de una fotografía o una breve descripción, ya que implica observar, escuchar y compartir experiencias en contextos más amplios. En este sentido, recuperar espacios tradicionales de socialización puede ayudar a crear conexiones más estables.

Además, los especialistas subrayan la importancia de la comunicación honesta desde el inicio y de ajustar las expectativas a la realidad. Idealizar en exceso o buscar constantemente una opción mejor puede convertirse en un obstáculo para construir relaciones sólidas.

En un entorno marcado por la inmediatez, apostar por la paciencia y la calidad frente a la cantidad se perfila como una de las claves para que surjan vínculos duraderos. Porque, lejos de los algoritmos, las relaciones siguen dependiendo de algo esencial: el interés mutuo y el tiempo compartido.

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