Espana agencias

El argentino Mercado se suma a Fritz y Hanika en el equipo defensor del título en Le Mans

Guardar

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- El piloto alemán Marvin Fritz, el checo Karel Hanika y el argentino Leandro 'Tati' Mercado, pilotos oficiales del equipo Yamaha YART, comenzarán la defensa del título mundial de resistencia motociclista con la disputa entre el 16 y 19 de abril de las 24 Horas de Le Mans.

Los vigentes campeones del mundo de resistencia de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) se muestran ansiosos por volver a la acción tras un largo parón invernal después de conquistar el título de 2025 en la cuadragésima novena edición de las legendarias 24 Horas de Le Mans, en el circuito Bugatti de esa ciudad.

El equipo Yamaha ya logró su primera victoria en la prestigiosa carrera francesa el pasado año, en la que mostraron un dominio absoluto del circuito 'Bugatti', cuando Fritz logró la 'pole position' y un nuevo récord de vuelta rápida de 1:34.489, antes de alzarse con la victoria.

Fritz, Hanika y 'Tati' Mercado ya mostraron su fortaleza durante la pretemporada, finalizando el test oficial previo a Le Mans terceros y luego, en las sesiones de entrenamientos privados en Le Mans, terminaron quintos con un tiempo de 1:36.078, antes de mejorar a 1:36.070 por la tarde.

El argentino Mercado, de 33 años, reemplaza al piloto australiano Jason O'Halloran en el equipo, y espera poder aportar su gran experiencia tanto en el campeonato del mundo de Superbike como en carreras de resistencia, según afirman desde el equipo, que espera poder asegurar su cuarto título del mundial de Resistencia y el tercero en cuatro años. EFE

Últimas Noticias

Reclamantes de la Primitiva millonaria lo supieron por la Policía: Creímos que era un timo

Infobae

Díaz asegura que se revisará el salario mínimo en 6 meses si es necesario por la inflación

Infobae

Este jueves, situación de estabilidad con un aumento generalizado de las temperaturas

Infobae

Sin Jorginho, Flamengo recibe a un Independiente Medellín dividido en dos frentes

Infobae

La FEMP y MadCup firman un convenio para fomentar iniciativas deportivas territoriales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto es lo que pasa si compras o vendes una vivienda con dinero negro: las multas pueden llegar al 150% de lo defraudado

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak