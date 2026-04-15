De la primera ministra de Dinamarca hasta el director creativo de Chanel y un piloto de F1: estos son los europeos más influyentes del mundo, según la revista ‘Time’

Los 6 europeos más influyentes del mundo (Montaje Infobae)

“Desde pioneros, líderes y titanes hasta artistas, innovadores e iconos”, así es como ha presentado este año la revista TIME a las 100 personas más influyentes de 2026. Aunque la mayoría de los elegidos son estadounidenses bastante reconocidos, como Donald Trump, Hilary Duff, Dakota Johnson o MrBeast, lo cierto es que hay celebridades de todos los rincones del planeta.

En esta edición han aparecido 6 nombres europeos muy diversos: se describe hasta la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hasta el director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, o el piloto de Fórmula 1, Lando Norris. A ellos les acompañan otros tres nombres como el de Victoria Beckham; Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea; y Sarah Friar, directora de finanzas de OpenAI. No obstante, este año no podemos encontrar ningún español entre las propuestas de TIME.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y líder del Partido Socialdemócrata, observa durante una celebración electoral tras la publicación de las encuestas a pie de urna de las elecciones parlamentarias, en el Parlamento de Copenhague, Dinamarca (REUTERS/Leonhard Foeger)

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca

Mette Frederiksen, según la propuesta de Nikhil Kumar, editor ejecutivo de TIME, representa una figura de liderazgo marcada por la determinación y la firmeza, características que recuerdan en muchos momentos a Margaret Thatcher, aunque el contexto y las raíces ideológicas de ambas sean diferentes. Frederiksen, socialdemócrata danesa e hija de un exlíder sindical, mantuvo la calma públicamente durante el episodio en el que Donald Trump amenazó con “adquirir” Groenlandia “de una forma u otra“.

Sin embargo, “entre bastidores, según se informa, sus fuerzas armadas elaboraron planes para volar aeródromos en caso de una invasión estadounidense”, confiesa el editor ejecutivo de TIME. Una postura que encajaría “con su historial como defensora de una línea dura en defensa”, impulsando un aumento del gasto militar en Dinamarca y la ampliación del servicio militar obligatorio.

Asimismo, a nivel europeo, la primera ministra danesa ha sido una voz destacada al exigir una defensa continental más robusta y autosuficiente, motivada por la percepción de una amenaza creciente desde Rusia. También ha pedido una “mentalidad de emergencia” para acelerar el fortalecimiento de la defensa europea, mostrando una urgencia y determinación que, según Kumar, Thatcher habría comprendido y valorado.

La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT) TESSON

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea

Henna Virkkunen, como ha descrito su predecesora Margarita Vestager para la revista TIME, se caracteriza por una disciplina y resistencia excepcionales, cualidades que ha demostrado tanto en su vida personal como en su carrera política. Su dedicación a deportes exigentes como las maratones de larga distancia y el triatlón Ironman refleja el enfoque riguroso que aplica a sus responsabilidades en la Comisión Europea.

Desde su infancia, Virkkunen ha practicado la equitación, lo que, según Vestager, le ha permitido mantener los pies en la tierra y abordar los desafíos del mundo digital con equilibrio y realismo. Virkkunen enfrenta el reto de defender la normativa digital europea, cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos europeos mientras responde a la presión de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, debe simplificar la regulación y promover una verdadera soberanía tecnológica abierta en Europa. Entre sus prioridades figuran el impulso de la inteligencia artificial en el continente, la mejora de la infraestructura digital y la presentación de propuestas para fortalecer la soberanía tecnológica. “En tiempos turbulentos, Europa necesita a alguien con resistencia. Y lo ha encontrado”, asegura su predecesora.

Sarah Friar, directora ejecutiva de Nextdoor, asiste a la salida a bolsa de su empresa en la Bolsa de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Sarah Friar, directora de finanzas de OpenAI

Según la descripción de Tim Cadogan, director ejecutivo de GoFundMe, para la revista TIME, Sarah Friar ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de algunas de las compañías tecnológicas más influyentes, como Square y OpenAI, donde actualmente ocupa el puesto de directora financiera. Su labor se ha centrado en crear nuevas oportunidades de crecimiento y en liderar organizaciones en entornos marcados por la incertidumbre, guiando a sus equipos para que alcancen su máximo potencial.

Del mismo modo, reúne “posee una singular combinación de rigor operativo, criterio creativo y profunda conexión personal, todo ello impulsado por una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable”, menciona Cadogan. Además, su habilidad para generar confianza dentro y fuera de los entornos empresariales permite que las personas compartan con honestidad sus puntos de vista. Las últimas palabras del ejecutivo de GoFindMe determinan que “el coraje intelectual, la calidez y la convicción de Sarah la convierten en una verdadera líder innovadora, tanto para las empresas innovadoras como para los líderes a los que impulsa junto a ella”.

De los creadores de la serie documental ganadora del Emmy® «Beckham» y de la galardonada directora de «Becoming: Mi historia», el documental sobre Michelle Obama, llega «Victoria Beckham».

Victoria Beckham, diseñadora de moda y empresaria

Para la candidatura de Victoria Beckham, ha sido su compañera Anna Wintour (Vogue) la encargada de hacer su descripción. “Me impresionó lo decidida que estaba a mostrar su trabajo”, recuerda la diseñadora sobre la empresaria inglesa. Y es que siempre ha destacado por su determinación y valentía en su transición al mundo de la moda tras su etapa en las Spice Girls. De este modo, Wintour la define como una creadora intrépida y talentosa.

Igualmente, el reconocimiento del Ministerio de Cultura francés, que la nombró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en enero, valida su aporte al sector. Desde su debut en la moda en 2008, Beckham ha expandido su marca con líneas de belleza y fragancias, consolidando su presencia en la industria. No obstante, Wintour recuerda: “Puede que Victoria haya estado en el ojo público durante la mayor parte de su vida, pero lo que más le importa es su familia”.

El director creativo Matthieu Blazy acepta los aplausos tras la conclusión de la colección femenina Otoño-Invierno 2024-25 de Bottega Veneta presentada en Milán, Italia, el 24 de febrero de 2024. (Foto AP/Luca Bruno, archivo)

Matthieu Blazy, director creativo de Chanel

El director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, ha contado con el apoyo de la actriz estadounidense Margaret Qualley. La nominada a los Globos de Oro ha destacado la capacidad de Blazy para equilibrar la aspiración y la cercanía en su trabajo al frente de Chanel: “No ha perdido su bondad para alcanzar la grandeza”, detalla la estadounidense.

También recuerda una conversación con Blazy tras un desfile de alta costura, que le marcó: “En tiempos como estos, debemos infundir esperanza”, le dijo. Esa frase, según la actriz, resume la filosofía de Blazy, quien logra mantener la humanidad y la bondad en el proceso creativo, sin sacrificar la excelencia. Por eso mismo resume que “la impresión que me causa Matthieu es a la vez íntima y grandiosa. Quiero conocerlo de verdad. Me importa lo que piense. Y estoy deseando ver qué crea”.

Lando Norris, de McLaren, antes de la sesión de clasificación del Gran Premio de Japópn en 2026 (REUTERS/Franck Robichon)

Lando Norris, piloto de Fórmula 1

“Obviamente tiene un talento increíble, pero lo que realmente lo distingue es su amabilidad, autenticidad y sencillez”, ha descrito la empresaria y filántropa Paris Hilton sobre el piloto de Fórmula 1. Las celebridades se conocieron durante el Gran Premio de Miami y quedó impresionada por su energía y su actitud cercana, incluso bajo la presión del entorno mediático.

Y es que Lando Norris “se toma el tiempo para conectar con todos, y se nota que realmente le importa”, añade. Además, Hilton subraya que “verlo convertirse en campeón del mundo en 2025 fue sencillamente asombroso: un logro más que merecido y un momento trascendental”. Pero si hay algo que le encanta del piloto, es que “inspire a tanta gente demostrando que se puede trabajar duro, llegar a la cima y, aun así, ser fiel a uno mismo”, concluye la empresaria.