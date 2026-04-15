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Pardo de Vera subraya que le "chocaba" ver a Aldama con Ábalos en el Ministerio

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Madrid, 15 abr (EFE).- La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha reconocido que le "chocaba" ver al comisionista Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos y ha relatado cómo a veces se los encontraba reunidos junto al asesor Koldo García en el despacho del ministro.

Era una cosa que le "chocaba", desde "el código ético e institucional", que ella "no había visto jamás", ha reconocido Pardo de Vera, que llegó a preguntar a Ábalos quién era esa "persona que estaba" en su "área reservada"; él "se extrañó" y le dijo que "sería un amigo de Koldo García, a quien ella siempre identificó como "el interlocutor del ministro".

Investigada en la Audiencia Nacional por los presuntos enchufes de mujeres vinculadas a Ábalos en empresas de Transportes y por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública, Pardo de Vera ha abierto la sexta jornada del juicio por amaños en contratos de mascarillas contra el exministro, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

La también ex secretaria de Estado de Transportes, acompañada de su abogado, ha asegurado que nunca recibió "ninguna instrucción" para que Adif contratase a Soluciones de Gestión para adquirir mascarillas en 2020 y se ha desvinculado asimismo de la elección de esta empresa.

Sobre la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco, por la que Pardo de Vera está investigada, la expresidenta de Adif ha dicho que no tenía "ninguna competencia" y que lo único que hizo fue "trasladárselo" a la presidencia de Ineco para someterla a su "consideración", "sin más importancia" y "nunca" como una "exigencia". EFE

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