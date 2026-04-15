El Betis recibe al SC Braga a un gol de una cita con la historia

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- Betis y SC Braga de Portugal dirimen este jueves la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa en La Cartuja en un duelo en el que ambos contendientes tienen una cita con la historia para pasar a unas semifinales que aguardan a un gol de distancia por el empate a uno cosechado en la ida.

Será nuevamente, como el jugado en Braga, un partido táctico en el que los dos equipos intentarán medir los tiempos, dominar los espacios y aquilatar el paso de los minutos para evitar ansiedades que se traduzcan en fallos que son definitivos en un partido que ambos equipos afrontan como lo que es, un cara y cruz.

Los del chileno Manuel Pellegrini, arropados por más de sesenta y cinco mil gargantas en La Cartuja, tienen al alcance de la mano llegar por vez primera en su historia a unas semifinales europeas y, con ese objetivo clave en lo deportivo y lo económico, deberán gestionar el paso de los minutos, asumir el pulso del partido con la pelota y evitar el juego de control y salidas rápidas del conjunto dirigido por el mallorquín Carlos Vicens.

Cuenta el Betis con la sensible baja del central brasileño Natan da Silva, un baluarte en el eje de la defensa que no podrá estar en el decisivo encuentro por su expulsión en la ida y cuyo puesto será ocupado por Diego Llorente, quien será la pareja en ese punto decisivo de Marc Bartra.

Además del control de los espacios, Pellegrini apelará a la intensidad en la recuperación del balón ante el juego de posesión y salidas rápidas de los de Vicens, y para ello se encomendará al trabajo táctico y de contención del marroquí Sofyan Amrabat y la aportación definitoria en la mediapunta de Pablo Fornals.

Clave en el juego verdiblanco será nuevamente el juego de las bandas del marroquí Ez Abde y el brasileño Antony Dos Santos, entre algodones por la pubalgia que lo viene lastrando esta temporada y que no querrá perderse este duelo decisivo en el que el eje del ataque y del juego táctico de espacios del Betis será cosa del colombiano Cucho Hernández.

En todo caso, además de lo futbolístico, el de La Cartuja será un partido de estados de ánimo y de gestión de las ansiedades para evitar desconexiones y despistes que tan caros les están saliendo a los de Pellegrini en esta temporada, junto a las jugadas a balón parado y los centros laterales.

Por su parte, el Braga del entrenador español Carlos Vicens disputará en Sevilla uno de sus partidos más importantes de una campaña marcada por altibajos.

La Liga Europa es lo último que le queda en juego al equipo del norte de Portugal en una temporada en la que ha alcanzado y perdido la final de la Copa de Liga, mientras que en el campeonato nacional parece tener afianzada una cuarta posición, con el podio fuera de su alcance.

Para la vuelta, Vicens, quien vive su primera experiencia como entrenador principal de un equipo sénior tras varios años junto a Pep Guardiola en el Manchester City, tiene varias bajas en su once, entre ellas, la de su máximo goleador, el centrocampista hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar.

La ausencia de Zalazar por una lesión en el muslo derecho confiere una mayor responsabilidad a delanteros como los españoles Pau Víctor o Fran Navarro, que tendrán en La Cartuja la posibilidad de reivindicar un mayor peso en su equipo.

Ambos fueron ya decisivos en la pasada jornada de la Liga Portugal, en la que Navarro asistió a Víctor en el gol de la victoria sobre el Arouca (1-0).

El técnico mallorquín no podrá contar tampoco con el central maliense Sikou Niakaté ni con el centrocampista portugués Diego Rodrigues, pues ambos sufrieron lesiones graves durante la ida contra el Betis y estarán de baja por el resto de la temporada.

- Alineaciones probables:

Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Llorente, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca, Fornals; Antony, Cucho Hernández y Ez Abde.

SC Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Arrey-Mbi; Gómez, Grillitsch, Baptiste, Moutinho; Horta, Martínez y Víctor.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Estadio: La Cartuja.

Horario: 21.00 (19.00 GMT). EFE