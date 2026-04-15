El Athletic regresa al trabajo sin Vivian y con Prados al margen

Bilbao, 15 abr (EFE).- La plantilla del Athletic Club ha regresado al trabajo tras disfrutar de descanso en la jornada del martes con la ausencia de Dani Vivian y Beñat Prados, única baja confirmada para el partido ante Osasuna de la próxima jornada, trabajando al margen del grupo.

En el caso el Vivian, que jugó los noventa minutos el pasado domingo frente al Villarreal, no se ha informado de que presente ningún problema físico y a seis días para el partido todo apunta a que el central internacional se ha ejercitado en las instalaciones interiores para gestionar la carga de trabajo.

Prados, por su parte, está en la última fase de recuperación de la grave lesión que sufrió en la rodilla izquierda a comienzos de septiembre, si bien aún no se ha integrado en la dinámica grupal.

El Athletic preparará la visita de Osasuna del próximo martes, una cita clave en la que los de Ernesto Valverde buscarán una victoria que sellaría virtualmente la permanencia a falta de seis jornadas, con otras cuatro sesiones y una jornada de descanso intercalada el sábado.

Las del jueves, viernes y domingo están programadas a las 11.00 horas y la del lunes, la última, a las 18.00 después de la rueda de prensa que una hora antes ofrecerá Valverde. EFE

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