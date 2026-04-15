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Cuenca: Nadie dijo que iba a ser fácil, pero estamos enteros y vamos al 100% ante el Ceuta

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Zaragoza, 15 ene (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Marcos Cuenca ha asegurado este miércoles que, a pesar de la última derrota cosechada ante el Córdoba, "el equipo está confiado" e irá al cien por ciento contra el Ceuta.

"Nadie dijo que iba a ser fácil, pero estamos enteros y vamos al 100 % contra el Ceuta", dijo Cuenca en una rueda en la que ha señalado que en el vestuario son "conscientes" de que en el último encuentro liguero el conjunto aragonés no dio la imagen que debe dar.

A lo que ha añadido: "Tenemos otra final este fin de semana, lo de Córdoba ya ha pasado, hemos aprendido de los errores y que el Ceuta llegue prácticamente salvado nos da igual".

Por ello, ha insistido en que el Zaragoza debe centrarse en sí mismo y "salir al 1.000 por 1.000" al césped del Ibercaja Estadio este sábado (16.15 horas).

Sobre la última derrota cosechada por la escuadra zaragozana, ha matizado que, más que falta de actitud, el partido no salió como quería el equipo entrenado por David Navarro.

En ese sentido, ha indicado que han hablado "de los errores que no se pueden volver a repetir" y ha recalcado que no echan cuentas en el vestuario en el crucial último tramo de LaLiga Hypermotion, en el que el Zaragoza se juega su continuidad en el fútbol profesional.

"Vamos partido a partido, final tras final; primero, el Ceuta y, luego, ya, lo que venga", ha resumido acerca de la mentalidad del equipo. EFE

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