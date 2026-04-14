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Yolanda Díaz dice que la regularización garantiza derechos a quienes ya viven en España

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Madrid, 14 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha destacado de la regularización extraordinaria de personas migrantes que este martes aprueba el Consejo de Ministros que sirve para "garantizar derechos" y que el medio millón de beneficiarios "viven hoy aquí igual que ayer".

En un vídeo remitido a la prensa, Díaz ha dicho que la regularización "va de garantizar derechos y de ponérselo difícil a quien vive de explotar a los trabajadores", para poner el foco en que "va de lo libre que eres y del miedo que tienes" más que en la extranjería, en "ser de aquí o de allí".

"A la extrema derecha le gusta que las personas trabajadoras tengan miedo, porque con miedo aceptas peores condiciones laborales y aceptas peores condiciones de vida", ha añadido la también ministra de Trabajo y Economía Social.

Díaz ha indicado que "la España de hoy es una España diversa y de acogida" y que "frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas", y, además, "conquista derechos, sube salarios, reparte riqueza y cuida a su gente". EFE

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