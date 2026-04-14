Isabel Pantoja tiene una nueva deuda con Hacienda de 1,5 millones de euros por la finca Cantora: “Volverá a encabezar la lista de morosos este año”

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos (Europa Press)

Por si sus escándalos económicos del pasado fueran pocos, la Agencia Tributaria ha reclamado ahora a Isabel Pantoja el pago de una nueva deuda de 1.509.173,96 euros, lo que eleva sustancialmente la cantidad que la artista debe al fisco y deja en el aire tanto su patrimonio como su gira americana, que ha anunciado este mismo martes en su cuenta de Instagram. Luis Pliego, director de Lecturas, ha adelantado la información en el programa El tiempo justo.

Isabel Pantoja debe afrontar desde el mes pasado un embargo adicional de Hacienda sobre la finca Cantora, motivado por el principal de la deuda notificada, que supera 1,5 millones de euros, a los que se añaden costes judiciales e intereses pendientes. Según la citada revista, este nuevo embargo incrementa en 400.000 euros la cifra anterior, por lo que la artista no solo no ha logrado reducir sus obligaciones fiscales, sino que estas continúan creciendo.

En octubre de 2024, la reclamación de deuda ascendía a 157.231,64 euros y derivó en el embargo del 52,40% de la propiedad. Tres años antes, en 2021, el fisco ya había confiscado otra parte de la finca por importe de más de 75.000 euros. Las fuentes de Pliego han subrayado que, pese a que personas del entorno de la cantante insisten en que está cumpliendo con sus compromisos tributarios, la realidad confirmada por la revista revela que el Tesoro público le vuelve a reclamar una cantidad millonaria.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

Isabel Pantoja y su deuda millonaria

El propio Luis Pliego ha destacado en el espacio de Telecinco que la artista volverá a figurar entre los grandes morosos del erario público. A la deuda principal que Hacienda reclama ahora, la situación financiera de Isabel Pantoja se agrava por la existencia de otros compromisos pendientes: “Isabel Pantoja volverá a encabezar la lista de morosos de Hacienda este año”.

Según Lecturas, en 2015 la tonadillera tuvo que hipotecar la totalidad de la finca, incluyendo el 47,60% correspondiente a Kiko Rivera, para responder por una suma de 1,1 millones de euros. Asimismo, la revista detalla que hay otro préstamo de 1,2 millones de euros que ha sido adquirido recientemente por un empresario de origen libanés, tras la ejecución hipotecaria promovida en 2024 por impago. El total de pasivos acumulados es tal que la hipotética venta de la finca familiar no resolvería el conjunto de las deudas.

La incertidumbre sobre la gira americana de la cantante aumenta a medida que se multiplican estos problemas económicos y organizativos, quedando en duda la viabilidad del proyecto mientras el embargo y las reclamaciones judiciales se suceden. Luis Pliego ha explicado en El tiempo justo que la aparición de Pantoja en la lista anual de grandes morosos de Hacienda será prácticamente inminente a menos que logre un acuerdo o encuentre una solución de urgencia antes de que termine el ejercicio fiscal.

La finca Cantora de Isabel Pantoja en Cádiz (INFOBAE).

Los problemas fiscales de Isabel Pantoja

Semanas antes, el programa El precio de... expuso supuestas irregularidades en la gestión económica de Isabel Pantoja, centradas en el manejo de los ingresos obtenidos por sus actuaciones. Según el testimonio de un exempleado, desde principios de los años 90 solo una parte menor del caché se facturaba de forma oficial, mientras que el resto se cobraba en efectivo y se repartía fuera de los registros legales para cubrir distintos gastos personales y de la finca.

El exempleado también aseguró que era habitual trasladar grandes sumas de dinero a Gibraltar, donde el efectivo se depositaba en cuentas bancarias vinculadas a personas cercanas a Pantoja y se convertía en libras esterlinas. Estas prácticas formaban parte de una dinámica interna en el entorno de la cantante, según su versión.