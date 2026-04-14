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Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 15 de abril: Victoria y Dámaso abandonan el valle y Luisa enfrenta su momento más crítico

En el próximo capítulo de la ficción diaria de RTVE, José Luis siente remordimiento por el plan que puso en marcha con don Hernando

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'Valle Salvaje'. Dámaso y Victoria se marchan del valle. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Dámaso y Victoria se marchan del valle. (RTVE)

La calma aparente que parecía instalarse en Valle Salvaje salta por los aires en el capítulo 395 de este miércoles 15 de abril, donde las intrigas acumuladas en días anteriores estallan con un aroma cada vez más peligroso… y, cómo no, con ese punto de cotilleo irresistible que convierte cada episodio de la serie de RTVE en una bomba a punto de explotar.

Si algo ha quedado claro tras los últimos acontecimientos es que nadie está a salvo en la Casa Grande… ni tampoco en la Casa Pequeña. Y precisamente allí arranca uno de los focos más jugosos del capítulo. Luisa, señalada ya por todos como una mujer inestable tras sus insistentes investigaciones sobre las parteras, se enfrenta a su momento más crítico. Mercedes, cansada de lo que considera “delirios” y presionada por el escándalo que podría desatarse, toma una decisión que promete ser tan drástica como polémica: apartarla definitivamente.

'Valle Salvaje'. Luisa se encuentra con alguien en el mercado. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Luisa se encuentra con alguien en el mercado. (RTVE)

Pero, ¿es realmente locura lo de Luisa… o está demasiado cerca de destapar una verdad que muchos quieren enterrar? Porque no hay que olvidar que Alejo ya ha movido ficha, comprando el silencio de las parteras con una generosa suma. Un soborno que, lejos de cerrar el asunto, añade más leña al fuego: cuanto más se intenta tapar, más huele a secreto oscuro. Y aquí es donde el capítulo juega con la duda del espectador: ¿van a silenciar a Luisa para protegerla… o para callarla?

El plan de don Hernando, ¿sigue adelante?

Mientras tanto, en la otra gran trama que mantiene en vilo a los seguidores, el plan urdido entre don Hernando y José Luis alcanza un punto de no retorno. La conspiración para acabar con Victoria y cargarle el crimen a Dámaso sigue adelante, aunque no sin grietas. José Luis, que hasta ahora se había mostrado firme, empieza a tambalearse. Los remordimientos hacen mella justo cuando todo está preparado, dejando entrever que quizá no esté tan dispuesto a cruzar esa línea como parecía.

Y aquí llega el giro que lo cambia todo —o al menos lo complica—: Victoria y su primer marido deciden huir en secreto del valle. Sin hacer ruido, sin levantar sospechas, se suben a una calesa con la intención de desaparecer antes de que sea demasiado tarde. Lo que ellos no saben es que su escapada podría convertirse en una trampa mortal. Porque mientras creen estar burlando a sus enemigos, en realidad podrían estar dirigiéndose directamente hacia el destino fatal que otros han diseñado para ellos.

Rafael y Pedrito en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Rafael y Pedrito en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Este cruce de decisiones —la duda de José Luis, la huida de Victoria, la presión de don Hernando— crea una tensión deliciosa, casi asfixiante, donde cualquier pequeño cambio puede alterar el desenlace. ¿Llegará José Luis a detener el plan? ¿O será demasiado tarde cuando decida actuar? Y por si fuera poco, el capítulo deja flotando otras sombras que siguen creciendo en paralelo. La sospecha sobre el embarazo de Matilde, que ya no se vive con la alegría inicial, añade un matiz inquietante: ¿y si todo ha sido un engaño de la curandera Benigna? La incertidumbre empieza a calar en una historia que prometía felicidad y que ahora se tiñe de desconfianza.

Así, el episodio del miércoles no solo avanza tramas: las enreda, las tensiona y, sobre todo, las coloca al borde del abismo. Porque en Valle Salvaje, cuando parece que alguien va a caer… siempre hay otro secreto esperando su turno. Y justo cuando parece que todo está a punto de resolverse —con Luisa al límite, Victoria en fuga y un asesinato en marcha—, queda en el aire la gran incógnita que marcará el siguiente capítulo: si la calesa de Victoria no llega a su destino… ¿quién será realmente el culpable cuando todo estalle?

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