España

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 15 de abril: la firme decisión de María y los problemas de Manuel con el duque de Carril

La serie de La 1 afronta un capítulo clave marcado por despedidas, tensiones sentimentales y nuevas sospechas que complican aún más la vida en el palacio

Guardar
La Promesa: María Fernández confiesa a Samuel su gran secreto. (RTVE)
La Promesa: María Fernández confiesa a Samuel su gran secreto. (RTVE)

La semana en La Promesa está siendo especialmente intensa. La ficción diaria de La 1 ha entrado en una fase decisiva en la que las tramas personales y los conflictos familiares se entrelazan con decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios personajes.

El lunes 13 de abril arrancaba con un ambiente cargado de tensión. Julieta estallaba contra Manuel, convencida de que él había influido en su marido para invertir junto al duque de Carril. Aunque el heredero intentaba defenderse, la desconfianza se imponía. En paralelo, Pía seguía dudando de Ricardo, pese a que él insistía en su inocencia, mientras que en el servicio, María comenzaba a sentirse cada vez más desplazada.

La situación de la joven daba un giro importante cuando, superada por la presión y el trato recibido, decidía presentar su dimisión y abandonar el palacio. Una decisión que sorprendía a todos y que marcaría el tono emocional del resto de la semana.

El martes 14 de abril, esa determinación se consolidaba. María confirmaba su marcha y pedía expresamente que Manuel no se enterara, dejando claro que no había vuelta atrás. Mientras tanto, en la planta noble, la reputación de Martina quedaba en entredicho tras la publicación de un artículo crítico, lo que provocaba la reacción inmediata de Alonso, que optaba por retirarle su apoyo.

La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).
La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

En paralelo, la tensión entre Curro y Ángela alcanzaba su punto máximo. Lo que había sido una relación marcada por la complicidad terminaba rompiéndose tras una fuerte discusión. Por otro lado, Julieta comenzaba a replantearse su postura tras descubrir la manipulación de Ciro, acercándose a Manuel en un giro inesperado.

Con este contexto, el episodio del miércoles 15 de abril llega como un punto de inflexión en varias de las tramas principales de La Promesa. Manuel intenta frenar las consecuencias del acuerdo con el duque de Carril, consciente de los problemas que puede acarrear, pero se encuentra con una negativa que complica aún más la situación. Su margen de maniobra se reduce y las tensiones económicas empiezan a hacerse más evidentes.

La Promesa: Ángela y Beltrán. (RTVE)
La Promesa: Ángela y Beltrán. (RTVE)

En el plano emocional, la ruptura entre Curro y Ángela deja huella. Ambos atraviesan momentos difíciles y, mientras su entorno intenta consolarles por separado, queda en el aire si existe alguna posibilidad de reconciliación.

Sin embargo, uno de los momentos más relevantes del capítulo lo protagoniza María. Decidida a marcharse, comienza a hacer las maletas sin atender a los intentos de quienes tratan de convencerla de que se quede. Samuel intenta hacerla cambiar de opinión, al igual que otros miembros del servicio, pero ella se mantiene firme.

Incluso Alonso interviene directamente, recordándole que ya forma parte de la familia del palacio, en un intento de frenar su salida. Aun así, María no cede, lo que deja entrever que su marcha podría ser inminente y definitiva.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Además, otra trama comienza a ganar peso: Cristóbal empieza a sospechar que la enfermedad de Vera podría no ser lo que parece. Sus dudas abren una nueva línea de intriga que promete desarrollarse en los próximos capítulos.

De cara al jueves 16 de abril, la tensión no hará más que aumentar. Samuel se ofrecerá a sacrificarse para evitar el despido de Petra, mientras Martina se mantiene firme en su postura. Por su parte, Curro y Ángela recibirán consejos opuestos que podrían influir en su futuro.

'La Promesa'. Petra revela la verdad sobre Santos. (RTVE)
'La Promesa'. Petra revela la verdad sobre Santos. (RTVE)

Uno de los momentos más impactantes llegará con Ricardo, que, presionado por Pía, terminará haciendo una confesión inesperada sobre la muerte de Ana. Además, la aparición del duque de Carril en el palacio provocará inquietud, especialmente en Vera.

El viernes 17 de abril, la semana se cerrará con nuevas revelaciones. Pía, afectada por lo ocurrido, tomará una decisión que podría cambiarlo todo al desvelar un importante secreto relacionado con la muerte del barón de Linaja. Mientras tanto, las tensiones entre los personajes seguirán creciendo, dejando claro que en La Promesa nada volverá a ser igual.

Temas Relacionados

La PromesaRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Las viviendas con mayor eficiencia consumen menos energía y se venden a precios más altos, ya que ofrecen mejores condiciones de confort y salubridad

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Un estudio revela cómo el estrés metabólico acelera el deterioro y la insuficiencia cardíaca en el envejecimiento

Los responsables del desgaste del corazón serían fallos dentro de sus células

Un estudio revela cómo el estrés metabólico acelera el deterioro y la insuficiencia cardíaca en el envejecimiento

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak

El esloveno regresaba a la convocatoria frente al FC Barcelona después de un mes y medio lesionado

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak

Isabel Pantoja tiene una nueva deuda con Hacienda de 1,5 millones de euros por la finca Cantora: “Volverá a encabezar la lista de morosos este año”

La tonadillera tendrá que encarar otra deuda millonaria, tal y como ha revelado Luis Pliego en ‘El tiempo justo’

Isabel Pantoja tiene una nueva deuda con Hacienda de 1,5 millones de euros por la finca Cantora: “Volverá a encabezar la lista de morosos este año”

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 15 de abril: Victoria y Dámaso abandonan el valle y Luisa enfrenta su momento más crítico

En el próximo capítulo de la ficción diaria de RTVE, José Luis siente remordimiento por el plan que puso en marcha con don Hernando

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 15 de abril: Victoria y Dámaso abandonan el valle y Luisa enfrenta su momento más crítico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

ECONOMÍA

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

DEPORTES

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Las palabras de Alcaraz sobre sus molestias de muñeca durante su debut en Barcelona: “Ya he sentido este ‘feeling’ alguna vez que otra y no ha ido a más”

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó