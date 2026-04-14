Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 15 de abril: la firme decisión de María y los problemas de Manuel con el duque de Carril

La Promesa: María Fernández confiesa a Samuel su gran secreto. (RTVE)

La semana en La Promesa está siendo especialmente intensa. La ficción diaria de La 1 ha entrado en una fase decisiva en la que las tramas personales y los conflictos familiares se entrelazan con decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios personajes.

El lunes 13 de abril arrancaba con un ambiente cargado de tensión. Julieta estallaba contra Manuel, convencida de que él había influido en su marido para invertir junto al duque de Carril. Aunque el heredero intentaba defenderse, la desconfianza se imponía. En paralelo, Pía seguía dudando de Ricardo, pese a que él insistía en su inocencia, mientras que en el servicio, María comenzaba a sentirse cada vez más desplazada.

La situación de la joven daba un giro importante cuando, superada por la presión y el trato recibido, decidía presentar su dimisión y abandonar el palacio. Una decisión que sorprendía a todos y que marcaría el tono emocional del resto de la semana.

El martes 14 de abril, esa determinación se consolidaba. María confirmaba su marcha y pedía expresamente que Manuel no se enterara, dejando claro que no había vuelta atrás. Mientras tanto, en la planta noble, la reputación de Martina quedaba en entredicho tras la publicación de un artículo crítico, lo que provocaba la reacción inmediata de Alonso, que optaba por retirarle su apoyo.

La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

En paralelo, la tensión entre Curro y Ángela alcanzaba su punto máximo. Lo que había sido una relación marcada por la complicidad terminaba rompiéndose tras una fuerte discusión. Por otro lado, Julieta comenzaba a replantearse su postura tras descubrir la manipulación de Ciro, acercándose a Manuel en un giro inesperado.

Con este contexto, el episodio del miércoles 15 de abril llega como un punto de inflexión en varias de las tramas principales de La Promesa. Manuel intenta frenar las consecuencias del acuerdo con el duque de Carril, consciente de los problemas que puede acarrear, pero se encuentra con una negativa que complica aún más la situación. Su margen de maniobra se reduce y las tensiones económicas empiezan a hacerse más evidentes.

La Promesa: Ángela y Beltrán. (RTVE)

En el plano emocional, la ruptura entre Curro y Ángela deja huella. Ambos atraviesan momentos difíciles y, mientras su entorno intenta consolarles por separado, queda en el aire si existe alguna posibilidad de reconciliación.

Sin embargo, uno de los momentos más relevantes del capítulo lo protagoniza María. Decidida a marcharse, comienza a hacer las maletas sin atender a los intentos de quienes tratan de convencerla de que se quede. Samuel intenta hacerla cambiar de opinión, al igual que otros miembros del servicio, pero ella se mantiene firme.

Incluso Alonso interviene directamente, recordándole que ya forma parte de la familia del palacio, en un intento de frenar su salida. Aun así, María no cede, lo que deja entrever que su marcha podría ser inminente y definitiva.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Además, otra trama comienza a ganar peso: Cristóbal empieza a sospechar que la enfermedad de Vera podría no ser lo que parece. Sus dudas abren una nueva línea de intriga que promete desarrollarse en los próximos capítulos.

De cara al jueves 16 de abril, la tensión no hará más que aumentar. Samuel se ofrecerá a sacrificarse para evitar el despido de Petra, mientras Martina se mantiene firme en su postura. Por su parte, Curro y Ángela recibirán consejos opuestos que podrían influir en su futuro.

'La Promesa'. Petra revela la verdad sobre Santos. (RTVE)

Uno de los momentos más impactantes llegará con Ricardo, que, presionado por Pía, terminará haciendo una confesión inesperada sobre la muerte de Ana. Además, la aparición del duque de Carril en el palacio provocará inquietud, especialmente en Vera.

El viernes 17 de abril, la semana se cerrará con nuevas revelaciones. Pía, afectada por lo ocurrido, tomará una decisión que podría cambiarlo todo al desvelar un importante secreto relacionado con la muerte del barón de Linaja. Mientras tanto, las tensiones entre los personajes seguirán creciendo, dejando claro que en La Promesa nada volverá a ser igual.