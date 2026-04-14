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Vox insta a los cargos de Murcia críticos con la dirección de Abascal a dejar sus actas

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Madrid, 14 abr (EFE).- Vox ha instado este martes a los cargos de Murcia críticos con la dirección nacional de Santiago Abascal que dejen sus actas, puesto que concurrieron a las elecciones por este partido.

"Las personas que son elegidas bajo las siglas de Vox, lo lógico si no están de acuerdo con el partido y quieren irse es que dejen el acta", ha afirmado en una rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

La diputada de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Virginia Martínez, ha anunciado este martes que abandona su grupo parlamentario para incorporarse al grupo mixto, junto al que fuese líder del partido en esta comunidad José Ángel Antelo, una decisión que arrebata a Vox su papel de llave en el parlamento.

Cuando la Asamblea Regional admita el pase de Martínez al grupo mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que permitiría a los populares sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La decisión de Martínez no ha gustado a la cúpula nacional de Vox, admiten fuentes del partido, si bien, aseguran que no les preocupa "en exceso".

Han advertido de que si se tienen que aplicar los estatutos del partido, se hará, en alusión a la posibilidad de abrir expediente de expulsión como ha ocurrido con otros críticos con la dirección, como el propio Antelo. "Procederemos como tengamos que proceder", han recalcado.

Sobre las negociaciones con el PP para la formación de los gobierno de Extremadura, Aragón y Castilla y León, la portavoz en el Congreso ha insistido en la rueda de prensa en que la prioridad para Vox son las medidas y las garantías de cumplimiento con plazos específicos.

Ha destacado que las conversaciones siguen adelante y que la intención de Vox es que haya gobiernos estables y duraderos de cuatro años con sus respectivos presupuestos.

Preguntada si el rechazo a la inmigración y la defensa de la 'prioridad nacional' que propugna Vox se incluirá en los pactos de gobierno con el PP, ha contestado que se puede introducir en algunas medidas estableciendo, por ejemplo, determinados criterios de baremación, residencia o, incluso, de cotización.

"Es exigible y es necesario", ha subrayado Millán, para quien se trata de una "cuestión de supervivencia" que la prioridad nacional sea el "eje rector" de las políticas públicas, lo que ha advertido "no está sucediendo", porque el Gobierno promueve la "invasión migratoria".

En este sentido, ha criticado también que el Gobierno se "salte" al Congreso de los Diputados para aprobar por decreto la regularización de inmigrantes, una medida que Vox ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo para pedir su suspensión cautelar. EFE

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