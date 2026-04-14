Feijóo culpa al Gobierno de “regalar papeles” con la regularización extraordinaria de migrantes y el PSOE le acusa de dar una “lección magistral de bulos”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que entra en vigor este martes tras su aprobación en el Consejo de Ministros. En una intervención en el Congreso, el líder de la oposición ha criticado que el Gobierno no haya permitido el debate de la norma en el Congreso y ha acusado al Ejecutivo de “regalar papeles por el mero paso del tiempo” y de no calcular su impacto económico.

“Se está haciendo sin ningún tipo de previsión de coste. Sin que nadie haya explicado quién se hace cargo”, ha denunciado. Feijóo se ha referido al baile de cifras que existe sobre el rango de posibles beneficiados por la regularización automática: el Gobierno estima que afectará a 500.000 personas, mientras que los sindicatos policiales elevan el número a más de un millón.

También ha criticado que la ley sea “injusta” porque, según él, no se demuestra de manera fehaciente la ausencia de antecedentes penales de los solicitantes, a pesar de que el Gobierno acabó rectificando y eliminó la posibilidad de que los solicitantes la acrediten mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía. “España no puede convertirse en el país donde romper las normas sale más rentable que cumplirlas”, ha subrayado.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. "Son personas que conviven con nosotros. A partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha asegurado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: La Moncloa)

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tomó la delantera de la ofensiva popular contra la ILP, avanzando que recurriría la norma porque produciría un “colapso” de los servicios madrileños. “Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales”, recalcó en la Asamblea de Madrid.

La respuesta del PSOE a la valoración de Feijóo ha llegado a través del portavoz del grupo en el Congreso, Patxi López, quien ha acusado al líder popular de “dar una lección magistral de bulos”. “La medida afecta a personas que ya están viviendo y trabajando aquí [...] Es una ley justa”, ha reivindicado.

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