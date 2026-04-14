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Iraola: "Ha sido un honor dirigir al Bournemouth"

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Londres, 14 abr (EFE).- El español Andoni Iraola, que confirmó este martes su marcha del Bournemouth, aseguró que ha sido un "honor" dirigir a este equipo y que era el momento "adecuado" para irse.

Iraola se marchará del Bournemouth a final de temporada tras cuatro cursos en el equipo, siempre asegurando la permanencia del equipo y acercándolo a la primera clasificación a Europa de su historia.

"Ha sido un honor dirigir al Bournemouth y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. Estoy muy agradecido a los jugadores y a todos los trabajadores con los que he compartido este tiempo", dijo Iraola en un comunicado difundido por el club.

"También a los aficionados, que han demostrado su fantástico apoyo tanto a mí como el equipo, siempre les estaré agradecido. Creo que este es el momento adecuado para irme, pero siempre guardaré estos recuerdos conmigo", añadió.

El presidente del Bournemouth, Bill Foley, aseguró que Iraola ha sido "instrumental" en los éxitos del equipo en los tres últimos años y que ha traído "innovación, intensidad y una filosofía clara" que ha elevado el techo del equipo tanto dentro como fuera del campo.

"Estamos muy agradecidos de su liderazgo y siempre tendremos grandes recuerdos de nuestro tiempo trabajando juntos, así como de todo lo que hemos conseguido", señaló.

Tiago Pinto, director deportivo del Bournemouth, se declaró un admirador del técnico español, tanto en su faceta laboral como deportiva.

"Su atención al detalle, su inteligencia táctica y su habilidad para sacar lo mejor de los jugadores es algo que podíamos ver cada día", concluyó. EFE

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