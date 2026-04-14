Espana agencias

Los dos concejales del PSC de Ripoll critican ahora que el partido acepte su renuncia

Guardar

Ripoll (Girona), 14 abr (EFE).- Los dos concejales socialistas de Ripoll (Girona) han criticado este martes la decisión del PSC de aceptar la renuncia que ellos mismos presentaron y han asegurado contar con el respaldo de la agrupación local, después de abstenerse en la votación que permitió la aprobación de los presupuestos de 2026 del Ayuntamiento, gobernado por Sílvia Orriols, de Aliança Catalana.

Los dos concejales socialistas de Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, han expresado en un comunicado hecho público el "absoluto desacuerdo" de la agrupación local con la decisión de la dirección del partido de aceptar su renuncia.

"No hay ningún miembro de la lista que haya mostrado predisposición a coger el relevo", señalan en un comunicado que firman ambos para confirmar el apoyo de sus compañeros del PSC de Ripoll.

Para Pérez y Avilés, la decisión de que cesen en sus cargos ha sido adoptada "de manera unilateral por la dirección nacional del Partit Socialista de Catalunya".

Niegan, como sostiene el PSC en otro comunicado, que el lunes tuviera lugar una reunión entre las partes y aseguran que han tenido conocimiento de que dejaban de ser concejales a través de los medios de comunicación, sin haber recibido ni siquiera "comunicación formal al respecto".

"Igualmente, queremos dejar constancia de que ninguna persona se ha dirigido presencialmente a nosotros en Ripoll para comunicarnos esta petición de dimisión", añaden.

Tanto Enric Pérez, que también cesa como asesor de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, como Anna Belén Avilés defienden que, durante los años en que han encabezado las candidaturas socialistas y han formado parte del pleno, se han guiado por la voluntad de trabajar en favor de su municipio, su gente, los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

"Lo hemos hecho desde unos valores socialdemócratas que compartimos desde bien jóvenes, con un compromiso firme con la igualdad de oportunidades y con la defensa de la clase trabajadora", concluyen. EFE

Últimas Noticias

Cerezo: "En cuanto al penalti, yo lo veía claro; así lo ha dicho la UEFA y con eso vale"

Infobae

Zverev, primer cabeza de serie en Múnich, sufre para superar a Kecmanovic en su debut

Infobae

El lotero de A Coruña acusado de apropiarse de una primitiva millonaria podía haberla cobrado sin entregarla a la SELAE

El lotero de A Coruña acusado de apropiarse de una primitiva millonaria podía haberla cobrado sin entregarla a la SELAE

El argentino Carabelli castiga la inconsistencia del ruso Khachanov y avanza en Barcelona

Infobae

PP, Vox y Junts cargan contra la regularización que Sánchez aprueba con aval de la Iglesia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

Confirman las penas de 11 años de cárcel a dos miembros de una empresa de desokupación que agredieron a un hombre con una barra de metal en Tenerife

Feijóo culpa al Gobierno de “regalar papeles” con la regularización extraordinaria de migrantes y el PSOE le acusa de dar una “lección magistral de bulos”

ECONOMÍA

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido estando de baja, podrían obligar a la empresa a readmitirte”

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas