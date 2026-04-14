Los dos concejales del PSC de Ripoll critican ahora que el partido acepte su renuncia

Ripoll (Girona), 14 abr (EFE).- Los dos concejales socialistas de Ripoll (Girona) han criticado este martes la decisión del PSC de aceptar la renuncia que ellos mismos presentaron y han asegurado contar con el respaldo de la agrupación local, después de abstenerse en la votación que permitió la aprobación de los presupuestos de 2026 del Ayuntamiento, gobernado por Sílvia Orriols, de Aliança Catalana.

Los dos concejales socialistas de Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, han expresado en un comunicado hecho público el "absoluto desacuerdo" de la agrupación local con la decisión de la dirección del partido de aceptar su renuncia.

"No hay ningún miembro de la lista que haya mostrado predisposición a coger el relevo", señalan en un comunicado que firman ambos para confirmar el apoyo de sus compañeros del PSC de Ripoll.

Para Pérez y Avilés, la decisión de que cesen en sus cargos ha sido adoptada "de manera unilateral por la dirección nacional del Partit Socialista de Catalunya".

Niegan, como sostiene el PSC en otro comunicado, que el lunes tuviera lugar una reunión entre las partes y aseguran que han tenido conocimiento de que dejaban de ser concejales a través de los medios de comunicación, sin haber recibido ni siquiera "comunicación formal al respecto".

"Igualmente, queremos dejar constancia de que ninguna persona se ha dirigido presencialmente a nosotros en Ripoll para comunicarnos esta petición de dimisión", añaden.

Tanto Enric Pérez, que también cesa como asesor de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, como Anna Belén Avilés defienden que, durante los años en que han encabezado las candidaturas socialistas y han formado parte del pleno, se han guiado por la voluntad de trabajar en favor de su municipio, su gente, los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

"Lo hemos hecho desde unos valores socialdemócratas que compartimos desde bien jóvenes, con un compromiso firme con la igualdad de oportunidades y con la defensa de la clase trabajadora", concluyen. EFE