La reina Letizia se reúne con refugiados y representantes de ACNUR en la Zarzuela

Madrid, 14 abr (EFE).- La reina Letizia ha recibido este martes a representantes en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que han acudido al Palacio de la Zarzuela junto a un grupo de refugiados con los que trabajan en asesoramiento e integración.

Durante la audiencia, celebrada con motivo del 75 aniversario de ACNUR, la reina ha conocido la realidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en España y el trabajo de la organización para garantizar sus derechos y el acceso a la protección internacional a través de los testimonios de los asistentes, encabezados por la responsable en funciones de ACNUR en España, Carolina Mateos.

Según ACNUR, en el mundo se estimaba que en 2025 había más de 122 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos, acontecimientos que alteraron gravemente el orden público y otras formas de violencia.

La reina ha mantenido además este martes una reunión de trabajo con una representación de Unicef España, para conocer los proyectos de la nueva presidenta de la organización, María Ángeles Espinosa, que encabeza

Unicef trabaja para tratar reducir la situación de riesgo de pobreza en la que viven en España, según el Instituto Nacional de Estadística, 2,6 millones de niños. EFE

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