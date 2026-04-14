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Vox defiende la condena a humorista Dominguez por incitar a la violencia contra sus cargos

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Barcelona, 14 abr (EFE).- El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha defendido este martes que el humorista Jaïr Domínguez sea condenado por incitar a la violencia contra sus cargos.

El juicio al humorista Jaïr Domínguez por unas declaraciones sobre Vox se ha celebrado hoy y Garriga ha defendido que sea condenado "a una multa y a más de dos años de cárcel" por, a su juicio, incitar a la violencia contra sus cargos.

El humorista ha dicho hoy ante el juez que no quiso llamar a la violencia cuando pidió combatir al fascismo "con un puñetazo en la boca", porque era una expresión "metafórica".

Por otro lado, en rueda de prensa este martes desde el Parlament, Garriga ha criticado el decreto sobre la regularización aprobado este martes por el Ejecutivo central, que Vox ya ha avanzado que recurrirá ante el Supremo: "Hoy es un martes triste".

"Aunque no vinieran a delinquir, tampoco podríamos acogerlos. Va de dignidad, de respetar las fronteras. Han entrado mal y sin pedir permiso", ha censurado.

Sobre la ruptura de otra diputada de Vox con el partido en Murcia, Garriga ha quitado hierro a su paso al grupo mixto: "Si no le gusta el rumbo, que se vaya (...) El día que no me guste el rumbo de Vox, también me iré".

El portavoz ha asegurado no conocer siquiera su nombre y ha añadido que no le importa "nada" esta nueva baja en Murcia, tras el paso al grupo mixto y la expulsión del exlíder regional, José Ángel Antelo.

Sobre las críticas del presidente estadounidense Donald Trump al papa, Garriga ha evitado posicionarse en este choque argumentando que Vox está "con España y con los españoles". EFE

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