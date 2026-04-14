Espana agencias

Niña Polaca se revuelve contra el capitalismo: "La música es muy cómoda y aséptica"

Guardar

Javier Herrero.

Madrid, 14 abr (EFE).- Dejando atrás su condición de promesa de la música nacional con su futuro primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, la banda Niña Polaca vuelve con nuevo disco, el primero "de no amor", cansados de la "cosa de no decir absolutamente nada" y cargando contra un capitalismo desalmado y sus consecuencias.

"Estábamos cansados de que nadie dice nada y de que la música en general es muy cómoda y aséptica. Y luego también está que cuando nos hemos peleado nos ha ido bien, así que dijimos: 'Vamos a pelearnos'", comenta a EFE uno de sus integrantes, Álvaro Surma, ante la publicación este viernes de '¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?' (Subterfuge).

Dos años han dedicado a darle forma, lo que lo convierte en su disco más largo en tiempo de inversión, en parte también porque fue "el primero cogido como un trabajo completo, con una idea muy clara tanto en letras como en sonido", reivindicando el rock de los 60 y 70 desde su óptica contemporánea.

"Y queríamos hacer un disco de no amor, más social, porque estamos un poco más asentados y menos adolescentes y queríamos luchar un poco contra la cosa de no decir absolutamente nada", explica.

El quinteto que completan Alberto Rojo, Luis von Kobbe, Claudia Zuazo y Rubén Manchón no podía haber imaginado un título mejor para su tercer disco de estudio, sumido el mundo en varios conflictos ante la impasividad aparente de los mecanismos que debían asegurar la estabilidad y el diálogo.

"Lo pensamos con Palestina. En mi imaginación particular la ONU representaba el mayor desarrollo de la humanidad cuando ya estábamos hartos de pegarnos y vimos que había que poner unos límites. Ahora ver cómo se está yendo todo al garete y se pierden ciertos valores, también es bastante representativo", reflexiona Surma.

Aunque en este disco que toma el relevo a 'Que adoren tus huesos' (2023) llegan a pedir al cielo "la dimisión de Mazón", el contenido se concentra sobre todo en las implicaciones a pie de calle del sistema que se ha ido consolidando, con un arranque especialmente épico con el tema 'William Wallace en Lancaster', en el que el amor se convierte casi en la única forma de resistencia.

"Me nació en un momento en el que, a través de compañeros, veía en la oficina cómo una vida capitalista te acaba quitando tu parte más humana, por eso quería reivindicar las pequeña cosas que nos convertían en personas: las plantas, tener una familia, una casita...", enumera este músico que hace tiempo abandonó su otra faceta como abogado.

El grupo, que en 'CSI Alicante (mi generación)' rinde tributo al clásico 'My generation' de The Who que sirvió de arranque a una popular serie de televisión, asegura que no aspira a convertirse en portavoz de nadie, aunque conceden que el relato que manifiestan en estas letras es compartido por mucha gente su edad.

El grupo que canta 'La codicia y capital de las fuerzas extranjeras' atribuye a un "fallo del sistema educativo" que un buen número de jóvenes apoyen hoy por hoy tesis de ultraderecha: "Es un ejemplo claro de cómo hacer leyes de educación basadas en una ideología que cambian cada cuatro años hacen mella en cómo sale la gente".

"Y luego el sistema ha fallado a población, de ahí que haya una desafección con los partidos tradicionales, porque llevar una vida que en los 90 se consideraba digna ahora es un privilegio. Y con 15 o 16, que estás más radicalizado y no tienes mucha capacidad de análisis, encima no ven salida a su situación cuando llega cualquier colgado que se presenta como un mesías", razona.

Con la pretensión de que sus canciones calen y atenúen otros mensajes radicalizados, el grupo que llenó cinco veces La Riviera de Madrid en 2025 y que, como colofón a esa etapa, reunió en octubre a unas 17.000 personas en un concierto en la Explanada de Puente del Rey, también en la capital, mira ahora más arriba.

"Hemos trabajado un poco, pero éramos como Guti, a ver cuándo iba explotar todo de verdad", bromea Surma, al abandonar al fin la condición de "promesa" de la música y convocar el 15 de enero de 2027 de un primer concierto en el formato entero del Movistar Arena de Madrid. EFE

(foto)

Últimas Noticias

El Gobierno trabaja con Okuda en un proyecto para el Palacio de Cortiguera de Santander

Infobae

Hoy es noticia

Infobae

El Gobierno solicita formalmente ante la Justicia la extinción de la Fundación Franco

Infobae

Un ex alto cargo dice que Koldo García "indicó" que duplicara las mascarillas a adjudicar

Infobae

El delegado de Loterías dijo a la vendedora de la Primitiva millonaria que estaba cobrada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

ECONOMÍA

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

DEPORTES

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”