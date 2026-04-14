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El danés Julius Johansen, primer líder

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La Coruña, 14 abr (EFE).- El danés Julius Johansen (UAE Team Emirates XRG) es el primer líder de O Gran Camiño después de imponerse en la contrarreloj individual de 15 kilómetros con inicio y final en la Torre de Hércules (La Coruña), donde el español Iván Romeo, tras sufrir un doble pinchazo en una alcantarilla, se dejó sus opciones de pelear por la clasificación general. EFE

dmg/ism

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